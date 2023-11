Poranek maklerów – GPW w czołówce

WIG pierwszy raz w historii zakończył dzień powyżej pułapu 75000 punktów. W ciągu sesji rekordy nie zostały poprawione, ale na zamknięcie dnia inwestorzy mogli pić szampana. Czy jest to zapowiedź kontynuacji hossy, tego jeszcze nie wiadomo w 100%. Jednakże umacniający się złoty sprawia, że dla zagranicznych inwestorów GPW wygląda interesująco.

Ruszyły także mniejsze spółki. Wczoraj sWIG80 zyskał 0,6%, a bykom pomaga aktywowana kilka dni temu formacja oG&R. Według niej celem ma prawo okazać się strefa tegorocznych maksimów. Na uwagę zasługuje Indeks Cenowy obliczany tylko dla spółek notowanych na GPW z wykluczeniem NewConnect. Wczoraj benchmark zamknął się powyżej lokalnego oporu. Wcześniej testowane było ruchome wsparcie w postaci średniej dwustusesyjnej. Na korzyść byków zaliczyć można wyłamanie linii trendu spadkowego. Zielone światło do wzrostów świeci się w pełnej okazałości. Nie można jednak zapomnieć o takich zjawiskach jak pułapka hossy. Dopóki jednak ww. indeks zamyka się nie niżej niż 781 pkt, dopóty sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna.

Poranne notowania kontraktów terminowych na DAX oscylują wokół 16000 punktów. Na tym poziomie od prawie dwóch tygodni odpoczywają byki, którym od początku miesiąca udało się podnieść wycenę o około +8%. Jest to drugi najlepszy miesiąc w tym roku. Ruszyły się także średnie spółki notowane na Deutsche Boerse, jednakże zaległości mDAX względem indeksu największych spółek jest olbrzymia. Benchmark średniaków musiałby zyskać mocno powyżej +30%, aby znaleźć się w strefie historycznych szczytów. Podobnie jest z sDAX, który z całej tej trójki może pochwalić się najsłabszą zniżką w tym miesiącu. W długim terminie wykres ww. indeksu może generować negatywne wrażenia. Widać kształt formacji G&R, ale do jej aktywacji jest daleka droga. Przy odrobinie wysiłku struktura ta zostanie zanegowana. Wsparcia zostały przetestowane i obecnie wystarczy skierować się na północ.

Od kilku dni S&P 500 przebywa w szczytowej strefie. Wczoraj podjęta została próba wybicia się z lokalnego marazmu, jednakże bykom nie udał się ten wyczyn. Nawet Nasdaq 100 pozostał poniżej listopadowego sufitu, ale wciąż broni się nad lipcowym maksimum. Akcyjne byki mogą czuć się względnie bezpiecznie. Jedynie DJIA zdołał finiszować na najwyższych poziomach od pierwszej dekady sierpnia. Tegoroczne maksima są na wyciągnięcie sesji, jednakże wykupienie nie pomaga bykom. Do historycznego rekordu brakuje jednak trochę więcej niż 200-300 punktów. DJIA musiałby umocnić się o około 4,3%, aby dotrzeć do strefy 37000 punktów. Inwestorzy spoglądają w stronę rynku amerykańskiego rynku długu, gdzie rentowności wciąż spadają, a ceny obligacji rosną. W średnim terminie zjawisko to generuje pozytywne odczucia, jednakże ewentualna hossa na rynku długu to konkurencja dla rynku akcji w długim terminie. Na przestrzeni ostatnich dekad, kiedy rentowności spadały a inwersja wygasała, indeks S&P 500 wchodził w okres bessy. Nie wróży to nic optymistycznego na 2024 r., niemniej dzisiaj inwestorzy zdają się nie przejmować tą kwestią.

Na rynkach bazowych spokój

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska

We wtorkowym kalendarzu makroekonomicznym nie mieliśmy zbyt wielu istotnych publikacji gospodarczych. Wśród najważniejszych można wymienić indeks zaufania konsumentów – Gfk z Niemiec, który okazał się mniej pesymistyczny niż poprzednio, jednak nie aż tak wysoki jak oczekiwałby tego rynek (-27,8 vs -27,50). W śród danych z gospodarki Stanów Zjednoczonych poznaliśmy poziom indeksu Fedu z Richmond obrazujący aktywność w sektorze produkcyjnym. Mocno negatywne zaskoczenie (-5 vs 1) sugeruje, że wrześniowa poprawa nastrojów w przemyśle nie miała trwałego charakteru i gospodarka nadal wykazuje spowolnienie. Pozytywnie natomiast prezentuje się sytuacja konsumentów – indeks Conference Board wypadł lepiej od oczekiwań (102 vs 101).