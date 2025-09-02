Inwestycje
Notowania

Główna para walutowa EUR/USD znów w kluczowym miejscu notowań

Amerykanie w poniedziałek mieli dzień wolny, ale inwestorzy wykorzystali ten fakt na podbicie notowań głównej pary walutowej EUR/USD, która znów przebiła się przez poziom 1,17. W pierwszej części dnia zbliżyła się ona do okolic 1,174, które mogą zdecydować o dalszym kierunku notowań.

Publikacja: 02.09.2025 06:00

Główna para walutowa EUR/USD znów w kluczowym miejscu notowań

Foto: Adobestock

parkiet.com

– Kurs euro względem dolara amerykańskiego, po wcześniejszych wzrostach, teraz testuje istotne poziomy lokalnego oporu w zakresie 1,17300 – 1,17600. Przełamanie tej strefy może otworzyć drogę do dalszych wzrostów, kierując kurs w stronę 1,18 – 1,19, gdzie znajdują się kolejne istotne poziomy oporu. Jeżeli jednak rynek nie poradzi sobie z tymi poziomami, istnieje ryzyko korekty, która mogłaby sprowadzić cenę do rejonów 1,16 – 1,14600, gdzie znajduje się ważne wsparcia – wskazują eksperci BM mBanku.

Zwracają jednak oni uwagę, że wskaźniki rynkowe zdają się chwilowo faworyzować dolara, co mogłoby zepchnąć EUR/USD na niższe poziomy: – Wskaźnik RSI na wykresie dziennym wskazuje na wykupioną strefę, co sugeruje, że rynek nie jest obecnie w najlepszej sytuacji do dalszych wzrostów bez uskutecznienia w międzyczasie pomniejszej korekty. Może to oznaczać okres rotacji lub konsolidacji w węższym zakresie cenowym. Jeśli cena spadnie poniżej 1,14600, otworzy się przestrzeń do dalszych spadków, a poziom 1,12 lub 1,10 mogą stać się realnym celem – uważają analitycy BM mBanku i dodają: – Na razie jednak rynek czeka na dalsze impulsy, które mogą przyjść z rynku dolara, zwłaszcza w kontekście sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Kluczowe będzie, jak para EUR/USD zachowa się w rejonach 1,16 – 1,17 w najbliższych dniach, co pomoże określić dalszy scenariusz handlowy. Ruch pod 1,18200 – 1,19 wydaje się na ten moment jeszcze bardzo prawdopodobny – podkreślają analitycy.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Jerome Powell, prezes Fed
Forex
Fed ponownie dostarczył dolarowi mocnego bólu głowy
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Dolar patrzy już na bankierów centralnych
Forex
Dolar patrzy już na bankierów centralnych
Złoty pozostanie mocny, chociaż dużo silniejszy już raczej nie będzie
Forex
Złoty pozostanie mocny, chociaż dużo silniejszy już raczej nie będzie
Funt brytyjski w końcu złamie obronę ustanowioną przez jena?
Forex
Funt brytyjski w końcu złamie obronę ustanowioną przez jena?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Dolar wcale nie będzie miał tak łatwo, jak mogło się wydawać
Forex
Dolar wcale nie będzie miał tak łatwo, jak mogło się wydawać
Dolar australijski nie zamierza rezygnować z ruchu wzrostowego
Forex
Dolar australijski nie zamierza rezygnować z ruchu wzrostowego