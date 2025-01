Przed dolarem nowozelandzkim otworzyły się nowe perspektywy

– Waluta USA z fazy umocnienia przechodzi do deprecjacji. Widać to także w przypadku pary walutowej NZD/USD. Dotychczasowa linia trendu została tam przecięta. Taki stan rzeczy był zapowiadany przez niskie wartości wskaźnika relatywnej siły od wielu dni. Obecnie to posiadacze długich pozycji przejęli inicjatywę. Na dziennym wykresie widać to dzięki oscylatorowi MACD. Ten z zakresu ujemnych liczb przeszedł na drugą stronę amplitudy swoich wahań – wskazują analitycy BM mBanku.