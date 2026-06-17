Z tego artykułu dowiesz się: Jaką umowę podpisał Ponar.

Co planują Ponar i koreański koncern.

Czy Ponar zadebiutuje na giełdzie.

Jakie znaczenie dla NATO ma przemysł koreański.

Napięta sytuacja geopolityczna stwarza polskim spółkom szansę na rozwój biznesu. Na nowe kontrakty (m.in. w ramach SAFE) liczą firmy stricte zbrojeniowe, technologiczne i inne podmioty, które mogą pośrednio być beneficjentami. W sektorze obronnym rozwijać chce się m.in. Ponar, który właśnie podpisał strategiczne porozumienie z MNCS.

Reklama Reklama

Jaką umowę podpisał Ponar z koreańską firmą

W ramach podpisanego porozumienia Ponar i MNCS analizują możliwość produkcji w Polsce komponentów dla polskiej i europejskiej obronności. Ponar informuje, że strony rozważają też utworzenie spółki joint venture w Polsce, która mogłaby osiągnąć pozycję czołowego producenta komponentów hydraulicznych m.in. do pojazdów gąsienicowych, kołowych oraz systemów obrony przeciwrakietowej.

– Chcemy, aby komponenty do systemów uzbrojenia, na których dziś opiera się bezpieczeństwo europejskich armii, powstawały w Polsce. Od dekad dostarczamy kluczowe rozwiązania hydrauliczne dla najbardziej wymagających platform wojskowych. Polska jest jednym z największych odbiorców koreańskiego uzbrojenia na świecie, a Ponar dysponuje unikalną w skali europejskiej zdolnością do produkcji jego krytycznych komponentów, więc współpraca z MNC Solution jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju – komentuje Rafał Worek, wiceprezes Ponaru. Spółka dynamicznie rozwija biznes, rozważa IPO oraz debiut na giełdzie.

Czym zajmuje się MNC Solution

MNC Solution jest notowanym na koreańskiej giełdzie papierów wartościowych (uwzględnionym w indeksie KOSPI) producentem zaawansowanych systemów hydraulicznych dla maszyn konstrukcyjnych i obronności. Jego rozwiązania stanowią kluczowe podzespoły najbardziej rozpowszechnionych na świecie platform uzbrojenia.

Koreański przemysł zbrojeniowy należy do grona 10 największych eksporterów na świecie. Stał się w ostatnich latach jednym z głównych dostawców uzbrojenia dla państw członkowskich NATO.

Ponar jest kwalifikowanym dostawcą komponentów hydrauliki siłowej dla zastosowań wojskowych. Ma certyfikację NATO i koncesję MSWiA. Dostarcza technologie wykorzystywane m.in. w armatohaubicy samobieżnej Krab, bojowym wozie piechoty Borsuk, wojskowych wozach dowódczo-sztabowych, mobilnych stacjach radiolokacyjnych, w tym radarze Bystra oraz w systemach przeciwlotniczych Poprad, a także w innych pojazdach bojowych i logistycznych produkowanych w Polsce.