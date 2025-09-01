Na warszawskiej giełdzie notowane są 402 spółki, w tym 384 krajowe i 18 zagranicznych. Łączna kapitalizacja wszystkich wynosi prawie 2,2 bln zł, w tym 1,01 bln zł przypada na spółki krajowe.

W poprzednich latach pałeczkę lidera w tym zestawieniu dzierżył Orlen, ale trwająca od jesieni 2023 r. mocna fala wzrostowa, której motorem były banki, wywindowała notowania spółek z tego sektora, a liderem zestawienia zostało PKO BP. Było nim do czasu, aż rząd nie zapowiedział podwyższenia stawki podatku CIT dla banków. Obecnie wycena PKO BP wynosi niespełna 89 mld zł. Wyższą, bo sięgającą 91 mld zł, ma Orlen.

Ile warte są akcje banków

W czwartek 21 sierpnia wieczorem na rynek trafiła informacja o tym, że planowane jest podwyższenie stawki podatku CIT dla banków. Przełożyło się to na drastyczną przecenę banków na giełdzie. W piątek 22 sierpnia WIG-banki spadł o 10,1 proc. Dwie kolejne sesje zakończył na lekkim plusie, a kolejne trzy spadkami. Dziś ma wartość 16,7 tys. pkt (+0,2 proc.).

Czytaj więcej Banki Spójrzmy głębiej. Kto naprawdę zapłaci podatek od banków? Czyje są zyski osiągane przez banki? Prezesa? Pracowników? Czy raczej akcjonariuszy, dla których wzrost dywidendy z akcji trudno nazwać nadzwyczajnym wzbogaceniem się – pyta retorycznie Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium.

Zdaniem analityków rządowe plany negatywnie przełożą się na wycenę banków również w dłuższym terminie (m.in. niższe zyski, niższa dywidenda itp.).