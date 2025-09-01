Na warszawskiej giełdzie notowane są 402 spółki, w tym 384 krajowe i 18 zagranicznych. Łączna kapitalizacja wszystkich wynosi prawie 2,2 bln zł, w tym 1,01 bln zł przypada na spółki krajowe.
W poprzednich latach pałeczkę lidera w tym zestawieniu dzierżył Orlen, ale trwająca od jesieni 2023 r. mocna fala wzrostowa, której motorem były banki, wywindowała notowania spółek z tego sektora, a liderem zestawienia zostało PKO BP. Było nim do czasu, aż rząd nie zapowiedział podwyższenia stawki podatku CIT dla banków. Obecnie wycena PKO BP wynosi niespełna 89 mld zł. Wyższą, bo sięgającą 91 mld zł, ma Orlen.
W czwartek 21 sierpnia wieczorem na rynek trafiła informacja o tym, że planowane jest podwyższenie stawki podatku CIT dla banków. Przełożyło się to na drastyczną przecenę banków na giełdzie. W piątek 22 sierpnia WIG-banki spadł o 10,1 proc. Dwie kolejne sesje zakończył na lekkim plusie, a kolejne trzy spadkami. Dziś ma wartość 16,7 tys. pkt (+0,2 proc.).
Zdaniem analityków rządowe plany negatywnie przełożą się na wycenę banków również w dłuższym terminie (m.in. niższe zyski, niższa dywidenda itp.).
Zdaniem analityków rządowe plany negatywnie przełożą się na wycenę banków również w dłuższym terminie (m.in. niższe zyski, niższa dywidenda itp.).
Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc. Podatek ma się zmniejszać z 30 proc. w 2026 r. do 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. w 2028 r.
Proponowane zmiany w podatku CIT i podatku bankowego najmocniej obciążą wyniki banków w latach 2026-2027, w kolejnych latach trwałe obniżenie wyniku finansowego sektora wyniesie 1-1,5 mld zł – szacuje Związek Banków Polskich.
Już w przyszłym roku sektor ma zapłacić o 7 mld zł wyższy podatek dochodowy, a poziom wypłat dywidendy dla „oszczędzających” ma być o 1 mld zł niższy - szacuje ZBP.
Z kolei notowania Orlenu obecnie oscylują w okolicach 78-79 zł. W tym roku kurs porusza się w mocnym trendzie wzrostowym. Jakie są opinie analityków co do wyceny Orlenu?
Aktualna średnia cena docelowa jest o kilka proc. powyżej obecnego kursu. Na niedowartościowanie walorów wskazują m.in. raporty DM BOŚ i Trigon DM. Ten ostatni, w analizie z 20 sierpnia, zaleca trzymanie akcji Orlenu z 12-miesięczną wyceną docelową na poziomie 85,2 zł. Analitycy Trigona wskazują, że po imponującej poprawie nastawienia do Orlenu (wzrost kursu akcji od początku roku o 80 proc., przy braku większych zmian w konsensusie EBITDA na 2025 r.), wspieranej odbudową corporate governance, pozytywną niespodzianką dywidendową oraz dobrym zachowaniem całej GPW na tle rynków globalnych – nie widać już czynników sprzyjających dalszej kontynuacji lepszego zachowania kursu spółki względem indeksu. Zwłaszcza w otoczeniu możliwej rotacji sektorowej w oczekiwaniu na zakończenie wojny na Ukrainie.
„Oczekujemy normalizacji cen surowców od drugiego półrocza 2025 i stopniowej korekty na marży rafineryjnej (ograniczanie produkcji i transformacja sektora), przy jednoczesnej rosnącej kontrybucji inwestycji rozwojowych w kolejnych latach” – czytamy w raporcie.
Magdalena Bartoś pożegnała się ze stanowiskiem wiceprezesa ds. finansowych, a Artur Osuchowski z funkcją członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Powodów odwołania nie podano.
