AB, Action, Asbis, Benefit Systems, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, LPP, Mirbud, Orlen, PGE, Tauron, Toya, Vercom, VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które we wrześniu mogą zachowywać się lepiej od rynku.
W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali spółki, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Wytypowali też jedenaście firm, które mogą mile zaskoczyć wynikami za II kwartał i siedem których zyski mogą rozczarować.
W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachowywać lepiej od rynku dodano LPP. Notowania
Kilkuprocentową dynamiką wzrostu przychodów mogła pochwalić się branża w drugim kwartale 2025 r. – sądzą eksperci. Marże zależą od kalendarza wyprzedaży.
Z kolei z grona faworytów DM BOŚ wypadły Asseco SEE, Millennium, mBank i PKO BP.
„Jeśli chodzi o pozycje krótkie, nie dodajemy żadnych nowych ekspozycji, a Cyfrowy Polsat został usunięty z listy spółek o potencjalnie gorszych wynikach” – czytamy w raporcie.
Na liście spółek, które mogą we wrześniu radzić sobie gorzej niż rynek, są obecnie: CD Projekt, GTC, JSW, KGHM oraz Ten Square Games.
W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przewyższył indeks WIG o 2,2 pkt proc. (jego wartość wzrosła o 1,9 proc., w porównaniu ze spadkiem indeksu o 0,3 proc.). Od początku 2025 r. portfel DM BOŚ przyniósł stopę zwrotu w wysokości 39,5 proc. wobec 35,3-proc. wzrostu WIG, czyli poradził sobie o 4,2 pkt proc. lepiej niż rynek.
Eksperci podkreślają, że obecny rok na rynkach akcji jest mocno nieprzewidywalny, w szczególności w kontekście sytuacji w USA oraz przepływów kapitału na poszczególnych rynkach.
„Na początku 2025 r. inwestorzy „sprzedawali Amerykę” na rzecz Europy i rynków wschodzących w obliczu niepewności politycznej USA, ale wzrost napędzany przez wielkie firmy technologiczne doprowadził do ponownego wzrostu indeksu S&P 500 do nowych maksimów w połowie roku. Krótko mówiąc, był to okres, w którym rynki musiały przetrawić wszystko, od taryf America First po kolejny etap gorączki złota napędzanej sztuczną inteligencją” – czytamy w raporcie.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 470 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 1 192 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
