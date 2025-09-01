Firmy
Notowania

16 faworytów DM BOŚ na wrzesień. Jest nowa spółka

W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali firmy, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Na kogo warto postawić?

Publikacja: 01.09.2025 10:30

Foto: AdobeStock

Katarzyna Kucharczyk

AB, Action, Asbis, Benefit Systems, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, LPP, Mirbud, Orlen, PGE, Tauron, Toya, Vercom, VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które we wrześniu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachowywać lepiej od rynku dodano LPP. Notowania handlowej firmy w ostatnich miesiącach radzą sobie gorzej niż WIG. Obecnie są w okolicach 17,3 tys. zł. Na początku roku akcje kosztowały około 16 tys. zł. W stosunku do średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji kurs ma około 25-proc. przestrzeń do zwyżki. 

Z kolei z grona faworytów DM BOŚ wypadły Asseco SEE, Millennium, mBank i PKO BP.

„Jeśli chodzi o pozycje krótkie, nie dodajemy żadnych nowych ekspozycji, a Cyfrowy Polsat został usunięty z listy spółek o potencjalnie gorszych wynikach” – czytamy w raporcie.

Na liście spółek, które mogą we wrześniu radzić sobie gorzej niż rynek, są obecnie: CD Projekt, GTC, JSW, KGHM oraz Ten Square Games.

Jakie wyniki ma portfel DM BOŚ

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przewyższył indeks WIG o 2,2 pkt proc. (jego wartość wzrosła o 1,9 proc., w porównaniu ze spadkiem indeksu o 0,3 proc.). Od początku 2025 r. portfel DM BOŚ przyniósł stopę zwrotu w wysokości 39,5 proc. wobec 35,3-proc. wzrostu WIG, czyli poradził sobie o 4,2 pkt proc. lepiej niż rynek.

Eksperci podkreślają, że obecny rok na rynkach akcji jest mocno nieprzewidywalny, w szczególności w kontekście sytuacji w USA oraz przepływów kapitału na poszczególnych rynkach.

„Na początku 2025 r. inwestorzy „sprzedawali Amerykę” na rzecz Europy i rynków wschodzących w obliczu niepewności politycznej USA, ale wzrost napędzany przez wielkie firmy technologiczne doprowadził do ponownego wzrostu indeksu S&P 500 do nowych maksimów w połowie roku. Krótko mówiąc, był to okres, w którym rynki musiały przetrawić wszystko, od taryf America First po kolejny etap gorączki złota napędzanej sztuczną inteligencją” – czytamy w raporcie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Giełda Rynki Firmy Instrumenty finansowe Akcje DM BOŚ
