AB, Action, Asbis, Benefit Systems, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, LPP, Mirbud, Orlen, PGE, Tauron, Toya, Vercom, VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które we wrześniu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Reklama

Czytaj więcej Rekomendacje 19 faworytów DM BOŚ na sierpień W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali spółki, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Wytypowali też jedenaście firm, które mogą mile zaskoczyć wynikami za II kwartał i siedem których zyski mogą rozczarować.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachowywać lepiej od rynku dodano LPP. Notowania handlowej firmy w ostatnich miesiącach radzą sobie gorzej niż WIG. Obecnie są w okolicach 17,3 tys. zł. Na początku roku akcje kosztowały około 16 tys. zł. W stosunku do średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji kurs ma około 25-proc. przestrzeń do zwyżki.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Odzieżowi detaliści mają za sobą kwartał wzrostu Kilkuprocentową dynamiką wzrostu przychodów mogła pochwalić się branża w drugim kwartale 2025 r. – sądzą eksperci. Marże zależą od kalendarza wyprzedaży.

Z kolei z grona faworytów DM BOŚ wypadły Asseco SEE, Millennium, mBank i PKO BP.