Rainbow Tours to jedna z gwiazd hossy na GPW trwającej od jesieni 2022 r. Wtedy kurs akcji spółki sięgał około 18 zł, a dzisiaj przed południem ponad 150 zł. Rynek dyskontował dynamiczny wzrost biznesu i zysków firmy. Z prezesem Maciejem Szczechurą rozmawiamy o tym jaki jest obecny sezon wakacyjny, jak idzie sprzedaż oferty „Zima 2025/2026”, jak kształtują się średnie ceny wycieczek, jakich marż spodziewa się zarząd? Pytamy o ocenę prognozy zysku na ten rok, o wysokość dywidendy, o skup akcji. Rozmawiamy o planach wobec przejętego rumuńskiego biura podróży Paralela 45 Turism, o biznes hotelowy w Grecji, a także o przetasowaniach w akcjonariacie. Czy kurs akcji ma jeszcze potencjał do wzrostu?

