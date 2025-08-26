Grupa Pracuj miała 54,81 mln zł zysku netto, 91,81 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2025

Zysk operacyjny wyniósł 81,55 mln zł wobec 77,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 91,47 mln zł wobec 86,53 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 91,81 mln zł wobec 89,53 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 204,41 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 193,59 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2025 r. spółka miała 119,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 98,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 409,26 mln zł w porównaniu z 389,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 185,15 mln zł wobec 170,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 188,48 mln zł (+6,7% r/r).
Skorygowany zysk netto Grupy Pracuj w I połowie roku wyniósł 131 mln zł i był o 13,7% wyższy niż przed rokiem.
Na wzrost przychodów Grupy Pracuj w I poł. roku złożyły się przede wszystkim: większa liczba i wyższa średnia cena projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl, rosnąca średnia cena projektów rekrutacyjnych w ukraińskim serwisie Robota.ua, a także systematycznie rosnąca liczba klientów korzystających z systemów do zarządzania procesami HR, oferowanych w modelu subskrypcyjnym (SaaS) - polskich systemów eRecruiter i Kadromierz oraz niemieckiego softgarden, podano w komunikacie poświęconym wynikom.
"Pierwsze półrocze tego roku Grupa Pracuj zakończyła wzrostem wszystkich kluczowych wyników finansowych i operacyjnych. Rosną też wszystkie nasze biznesy. Serwis Pracuj.pl skutecznie komercjalizuje nowe rozwiązania oraz notuje wzrost liczby pracodawców, w tym z segmentu MŚP, którzy aktywnie korzystają z jego usług. eRecruiter także rozszerza swoją ofertę i powiększa bazę klientów. Z zadowoleniem obserwujemy również dynamiczny rozwój Kadromierza - spółki, która w tym roku dołączyła do naszej Grupy. Niemiecki softgarden - mimo wciąż wymagającego otoczenia gospodarczego w Niemczech - także systematycznie zwiększa przychody z usług oferowanych w modelu SaaS. Z kolei ukraiński serwis Robota.ua z jednej strony wspiera rząd i organizacje pozarządowe działające na rzecz wysiłku obronnego Ukrainy, oferując możliwość publikacji darmowych ogłoszeń o pracę, a jednocześnie skutecznie monetyzuje usługi oferowane w ramach płatnych pakietów, co przekłada się na dalszy wzrost przychodów i zysków" - powiedział prezes Przemysław Gacek, cytowany w materiale.
"Zbudowaliśmy organizację o dużej skali, która sprawnie wdraża innowacje i adaptuje się do zmiennej sytuacji rynkowej. W drugiej połowie roku naszym priorytetem jest kontynuacja wdrażania nowych rozwiązań produktowych oraz dalsze zwiększanie bazy klientów" - dodał.
Istotny wpływ na raportowany wynik netto miała cykliczna aktualizacja wartości godziwej należących do Grupy Pracuj mniejszościowych udziałów w spółce Beamery Inc. Eliminując wpływ tego przeszacowania w obu porównywalnych okresach, skorygowany zysk netto Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku wyniósł 131 mln zł i był o 13,7% wyższy niż przed rokiem, podano także.
Przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku w pierwszym półroczu tego roku sięgnęły 289,8 mln zł i były o 5,5% wyższe niż rok wcześniej, z kolei zysk operacyjny segmentu Polska wyniósł 144,0 mln zł, co oznacza wzrost o 6,6% r/r. Większość przychodów Grupy Pracuj na krajowym rynku generowana jest przez serwis Pracuj.pl. Liczba projektów rekrutacyjnych opublikowanych w tym serwisie w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku wzrosła o 1,5% r/r do 258 tysięcy. Liczba klientów (pracodawców) aktywnie korzystających z usług Pracuj.pl na koniec czerwca br. sięgnęła rekordowego poziomu i przekroczyła 61 tysięcy (+3,3% r/r), z czego blisko 40 tysięcy to klienci korzystający z usług rekrutacyjnych w kanale e-commerce (+7% r/r), czytamy dalej.
Grupa Pracuj odnotowuje również systematyczny przyrost liczby klientów korzystających z systemu eRecruiter. Na koniec czerwca 2025 roku aktywnie używało go 2 137 pracodawców, o 4,8% więcej niż rok wcześniej, natomiast miesięczne powtarzalne przychody (MRR) osiągnięte przez eRecruiter w czerwcu tego roku wyniosły 4,3 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r, wskazano.
Pozytywny wpływ na skonsolidowane przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku miało także ujęcie przychodów spółki Kadromierz, oferującej rozwiązania do planowania i zarządzania czasem pracy. Dołączyła ona do Grupy Pracuj na początku marca br. Miesięczne powtarzalne przychody osiągnięte przez Kadromierz w czerwcu wzrosły o 58,7% r/r, podano.
Przychody z rynku niemieckiego, drugiego największego rynku Grupy Pracuj pod względem osiąganych wyników, w pierwszej połowie tego roku wyniosły 89,7 mln zł i były na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (-0,4% r/r). Obejmują one głównie przychody softgarden, który obok systemu do zarządzania rekrutacjami (Talent Acquisition Suite) oferuje również usługę multipostingu. Przychody w ujęciu netto w pierwszym półroczu br. sięgnęły 75,5 mln zł, co oznacza wzrost o 4,7% r/r. Zysk operacyjny segmentu Niemcy wzrósł natomiast o 37,1% r/r do 13,7 mln zł, dzięki rosnącej efektywności i pozytywnym efektom rosnącej skali niemieckiego biznesu.
"Na koniec czerwca tego roku z usług softgarden oferowanych w modelu SaaS aktywnie korzystało 1 868 firm, czyli o 8,6% więcej niż rok wcześniej. Przełożyło się to na wzrost miesięcznych powtarzalnych przychodów o 9,6% r/r do 8,14 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych, wzrost MRR w euro wyniósł natomiast 11,4% r/r" - czytamy dalej.
Grupa Pracuj notuje również dalszy wzrost wyników w Ukrainie. Przychody z tego rynku w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 29,8 mln zł i były o 19,5% wyższe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny segmentu Ukraina wzrósł natomiast o 5% r/r do 7,8 mln zł, przekazano.
"Całkowita liczba projektów rekrutacyjnych w serwisie Robota.ua w pierwszej połowie tego roku sięgnęła 684,6 tys., co oznacza wzrost o 4,6% r/r, do czego przyczyniła się między innymi wyższa liczba projektów publikowanych w modelu freemium służących wsparciu rządu oraz organizacji pozarządowych podczas intensyfikacji działań zbrojnych Rosji. Liczba płatnych projektów rekrutacyjnych nieznacznie zmalała w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku (-2,8% r/r) i wyniosła 281,4 tys." - wskazano w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 125,37 mln zł wobec 91,56 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną działająca w branży HR w Europie. Najważniejsze marki należące do Grupy to: Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - internetowy serwis rekrutacyjny działający na rynku ukraińskim, eRecruiter - polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych oferowany w modelu SaaS oraz softgarden - działający w obszarze systemów wspierających procesy rekrutacji (Talent Acquisition Suite) w Niemczech, obecny również na innych rynkach europejskich. Od grudnia 2021 r. spółka notowana jest na rynku głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
