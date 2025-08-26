Grupa Pracuj miała 54,81 mln zł zysku netto, 91,81 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2025

Zysk operacyjny wyniósł 81,55 mln zł wobec 77,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 91,47 mln zł wobec 86,53 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 91,81 mln zł wobec 89,53 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 204,41 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 193,59 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 119,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 98,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 409,26 mln zł w porównaniu z 389,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 185,15 mln zł wobec 170,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 188,48 mln zł (+6,7% r/r).

Skorygowany zysk netto Grupy Pracuj w I połowie roku wyniósł 131 mln zł i był o 13,7% wyższy niż przed rokiem.

Na wzrost przychodów Grupy Pracuj w I poł. roku złożyły się przede wszystkim: większa liczba i wyższa średnia cena projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl, rosnąca średnia cena projektów rekrutacyjnych w ukraińskim serwisie Robota.ua, a także systematycznie rosnąca liczba klientów korzystających z systemów do zarządzania procesami HR, oferowanych w modelu subskrypcyjnym (SaaS) - polskich systemów eRecruiter i Kadromierz oraz niemieckiego softgarden, podano w komunikacie poświęconym wynikom.