Ożywienia w branży materiałów budowlanych nadal nie widać

Zarząd Seleny FM ocenia, że w tym roku polski sektor chemii budowlanej pozostanie pod wpływem tych samych, niekorzystnych czynników gospodarczych, co w roku ubiegłym. – Wysoka inflacja, stopy procentowe, a co za tym idzie, wysokie koszty kredytów hipotecznych, a także utrzymujące się na wysokim poziomie koszty energii, nie tworzą raczej przyjaznego otoczenia dla wzrostu popytu w branżach produkujących dla budownictwa. Jeśli już mielibyśmy prognozować większe zmiany w popycie dla określonej grupy produktowej, mogłyby to być produkty przeznaczone do prac związanych z termomodernizacją – twierdzi Majchrowski. Jego zdaniem przemawia za tym reaktywowany od kwietnia rządowy program „Czyste powietrze”, w którym jedną z kluczowych zmian ma być obowiązek potwierdzania standardu energetycznego budynku przed i po inwestycji, której dotyczy dofinansowanie. To z kolei w dłuższej perspektywie może zmotywować inwestorów do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a co za tym idzie, zwiększyć popyt na produkty do ich realizacji.

Grupa Selena FM od lat większość przychodów osiąga na rynkach zagranicznych. Obecnie jej produkty są dostępne w ponad 100 państwach. W tym roku planuje dalszą ekspansję, głównie w krajach Europy Zachodniej, obu Ameryk (zwłaszcza USA i Brazylia) oraz Azji. Pożądane efekty w tym zakresie powinny przynieść przede wszystkim fuzje i przejęcia oraz działania marketingowe.

Sezonowe ożywienie sprzedaży ma też miejsce w Dektrze, producencie i hurtowym dystrybutorze materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej i przemysłowej. Według zarządu spółki nie jest ono jednak znaczne i nie obejmuje wszystkich towarów. – Wysokie koszty ogrzewania bez wątpienia wpływają motywująco na popyt wyrobów związanych z docieplaniem budynków. Nie ma natomiast jeszcze widocznego ogólnego pobudzenia w budownictwie, które jest w kryzysie – ocenia Beata Stefańska, prezes Dektry. Według niej miniony rok był niekorzystny dla budownictwa, a tym samym popyt na wyroby budowlane był znacznie mniejszy, niż oczekiwano. Czy w tym roku nastąpi ożywienie, w dużym stopniu zależy od tempa realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Spółka działa wyłącznie na polskim rynku i tym samym to lokalne uwarunkowania decydują o jej kondycji finansowej.

Sama Dekora niewiele może zrobić, nawet z cenami oferowanych produktów. – Doświadczaliśmy w minionych dwóch latach obniżek surowców, z których wytwarzane są nasze towary handlowe, a dodatkowo branża, w której działamy, boryka się z kryzysem. To zdecydowanie nie sprzyja podwyżkom, przeciwnie, te okoliczności plus silna konkurencja wymuszały na początku roku obniżki cen – informuje Stefańska.