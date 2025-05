Erbud ostrożny w kubaturówce, czeka na boom w OZE i modułach

– Bylibyśmy w stanie uzyskiwać większy portfel i przychody, ale rozważnie podchodzimy do pozyskiwania zleceń. Nie chcemy mieć większych przychodów, bo jesteśmy w newralgicznym momencie – powiedział prezes Grzeszczak. – Wygląda na to, że zakończy się wojna w Ukrainie i będzie boom inwestycyjny, co przełoży się na brak pracowników, presję płac, zwiększone zapotrzebowanie na materiały. W tej sytuacji zawieranie kilkuletnich kontraktów nie jest korzystne, chyba że mają klauzule waloryzacyjne, ale takich w budownictwie kubaturowym się nie stosuje. Dlatego skupiamy się na kontraktach najwyżej dwuletnich – dodał.

Segment usług dla przemysłu zwiększył przychody o 29 proc., do 148 mln zł, z czego 102 mln zł (wzrost o 28 proc.) przypadło na zagranicę. Zysk operacyjny wyniósł 3,8 mln zł wobec 1,8 mln zł pod kreską rok wcześniej, w tym zagranica wypracowała 4,3 mln zł zysku. Polska część poniosła 0,5 mln zł straty, co menedżerowie tłumaczyli sezonowością. Polska to dużo instalacji ciepłowniczych, które w sezonie grzewczym pracują, a nie są serwisowane.

Wartość portfela zamówień na koniec marca wyniosła 428 mln zł, w tym 296 mln zł to część zagraniczna. Erbud spodziewa się poprawy rentowności w kolejnych kwartałach, a w najbliższych latach utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów.

Trzeci segment, otwarta w 2022 r. fabryka drewnianych modułów dla budownictwa, prawie podwoił sprzedaż, do 38 mln zł, ale strata operacyjna pogłębiła się z 7,6 mln do 11,9 mln zł. Wartość portfela zamówień wzrosła do 231 mln zł wobec 137 mln zł rok wcześniej.