Grupa Amica zanotowała w 2024 r. blisko 2,6 mld zł przychodów, które spadły o 9 proc. r./r. Rentowność EBITDA wzrosła do 4,9 proc. Zysk na tym poziomie wyniósł 125,4 mln zł. Spółka zanotowała 13,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto (rok wcześniej była strata). Firma podaje, że jedna trzecia sprzedaży sprzętu AGD została zrealizowana na rynku polskim, a jej wartość wzrosła o 2 proc. r./r. Pozostałe rynki (Europa Zachodnia – 42 proc. sprzedaży, Wschód – 11 proc., Północ – 9 proc., Południe – 5 proc.) zanotowały dwucyfrową dynamikę spadków.

– Rok 2024 to czas, w którym cała europejska branża AGD doświadczała dekoniunktury, a negatywne skutki słabszego popytu wzmacniane były przez wysokie koszty surowców i komponentów oraz wyższe wynagrodzenia pracowników. Negatywnie odczuwaliśmy też blokadę Morza Czerwonego dla żeglugi handlowej. Pomimo przeciwności zrealizowaliśmy szereg inicjatyw optymalizacyjnych, które pomogły nam wypracować zadowalające wyniki. Są one dobrą bazą do realizacji założeń strategicznych na kolejne lata – mówi prezes Jacek Rutkowski. Wiceprezes Michał Rakowski podkreśla, że grupa wykazała blisko 24 proc. marży brutto na sprzedaży własnych produktów. – Na koniec 2024 r. zanotowaliśmy bezpieczny wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 0,8 i dysponowaliśmy prawie 128 mln zł gotówki, pomimo 37 mln zł inwestycji i 67 mln zł przeznaczonych na obsługę i spłatę zadłużenia – dodaje.

Przedstawiciele firmy Amica nie widzą sygnałów dotyczących odbudowy popytu w branży AGD. Dodają, że polityka celna nie dotknie grupy bezpośrednio, ale może mieć pozytywny wpływ na jej działalność.

W ramach realizacji długoterminowej strategii „Back to Profitability”, zaprezentowanej we wrześniu 2024 r., Grupa Amica zamierza dojść do wzrostów sprzedaży powyżej 7 proc. rocznie od roku 2030 przy oczekiwanej rentowności EBITDA na poziomie 5 proc. w roku 2027 oraz 7 proc. w latach 2030+. Celem jest też wzrost wskaźnika RONA (zwrot z aktywów netto) do 14 proc. w roku 2027 oraz przekroczenie 17 proc. w latach 2030+. Spółka chce utrzymać wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 2 oraz zwiększyć marżę brutto na sprzedaży produktów w 2027 r. do 25 proc. oraz do 28 proc. w latach 2030+. Kurs akcji spółki rósł w poniedziałek po 16.00 o 5 proc.