Wyższa i ostateczna wycena Grenevii?

Przypomnijmy, że TDJ Equity I poinformowała pod koniec 2024 r., że w drodze wezwania dobrowolnego chce nabyć akcje Grenevii i zwiększyć swój udział z 50,6 proc. do 100 proc. Pozostałymi dwoma dużymi udziałowcami firmy są Nationale-Nederlanden PTE i Allianz OFE, i to m.in. od ich decyzji będzie zależał dalszy los wezwania. Mają one odpowiednio po 10 i 9,7 proc. udziałów w spółce. Grupa TDJ zapewnia, że zaproponowana nowa cena w wezwaniu – 2,75 zł za akcję – jest ostateczna. Pierwotnie spółka proponowała w styczniu 2,12 zł. Od tamtego czasu wartość akcji wzrosła i zbliżyła się do 2,3 zł.