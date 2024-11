AGD nadal pod kreską. Polski rynek szansą

Grupa Amica w pierwszych dziewięciu miesiącach zanotowała 1,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11-proc. spadek rok do roku. Spółka podkreśla, że odzwierciedla to spadek popytu na AGD w Europie. Choć sprzedaż sprzętu w Polsce, obecnie biznesowo najważniejszym rynku dla Amiki, wzrosła o ponad 9 proc. rok do roku, to nie pokryło to spadków na przeżywających głębszą dekoniunkturę innych rynkach. Akcje po ogłoszeniu wyników taniały.