Notowania hutniczej grupy wsparła informacja o zakupach insidera, którego najwyraźniej skusiła ostania przecena. Z opublikowanego w czwartek komunikatu wynika, że na zakupy wybrał się Przemysław Sztuczkowski, prezes i główny akcjonariusz Cognora. Na sesji 19 listopada poprzez spółkę 4Workers dokupił 485 tys. akcji po średniej cenie 4,93 zł, wydając na nie blisko kwotę 2,4 mln zł. Tym samym wykorzystał najniższe od blisko dwóch lat poziomy cenowe i zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Cognora.

Akcje Cognora odbiły po przecenie

Była to jednocześnie sesja, podczas której kurs Cognora zaczął odrabiać straty po wyprzedaży, która miała miejsce w podczas poprzednich dni. Za pogłębieniem przeceny stały mało optymistyczne informacje napływające ze spółki. Kilka dni temu opublikowała wyniki za III kwartał 2024 r., które mocno zaniepokoiły inwestorów. Na poziomie wyniku netto i EBITDA grupa wykazała straty wobec solidnych zysków w analogicznym okresie poprzedniego roku. W wyniku pogorszenia wyników i zwiększenia zadłużenia wskaźnik długu netto do EBITDA Cognora na koniec III kwartału skoczył do 7,6 wobec 1,1 na koniec III kwartału 2023 r., przekraczając poziomy ustalone jako maksymalne w umowach finansowania zawartych z bankami. Jednocześnie zakomunikowano, że z uwagi na trudną sytuację finansową holdingu akcjonariusze nie mają co liczyć na dywidendę za 2024 rok.

Mimo odbicia akcje Cognora wyceniane są przez rynek ok. 23 proc. poniżej ceny z początku stycznia tego roku. Przy obecnej wycenie akcji kapitalizacja holdingu wynosi ok. 1,1 mld zł.