Walne zgromadzenie akcjonariuszy Torpolu powołało do rady nadzorczej Agnieszkę Granosik Kaczanowską, od 2012 r. radczynię prawną giełdowego Mirbudu. Mirbud ma 10 proc. akcji Torpolu, 38 proc. należy do państwowej spółki CPK. W czwartek kurs Mirbudu rósł o nawet 6,9 proc., do 11,78 zł.

Reklama

Mirbud urósł na drogach, czas na linie kolejowe

Mirbud to spółka z ambicjami mocniejszego wejścia na rynek infrastruktury kolejowej, a Torpol to jeden z topowych graczy w tym sektorze. Mirbud w czerwcu ub.r. ujawnił się z 5,1-proc. pakietem, a we wrześniu br. informował o zwiększeniu zaangażowania do 10 proc. Spółka zebrała w czerwcu 202 mln zł brutto głównie na ekspansję na rynku kolejowym, w czym mogłoby pomóc przejęcie, ale na aktualnie trudnym rynku (mało przetargów, duża konkurencja o zlecenia) kupowanie udziałów w podmiotach z cienkimi portfelami zleceń, wymagających dokapitalizowania, nie ma sensu. Torpol był zawsze wymieniany jako opcja, choć bardziej na zasadzie inwestycji kapitałowej, ewentualnie partnerstwa – np. wspólnego startowania w przetargach.

Na razie Mirbud próbuje wejść na rynek kolejowy na własną rękę. Na koniec września spółka miała złożonych pięć ofert na rynku infrastruktury o wartości 429 mln zł. Cztery przypadały na drogi, jedna na kolej.