ATM Grupa: ciekawy list do akcjonariuszy

Trwa sezon publikacji raportów rocznych. Do sprawozdań dołączane są też listy prezesów, a czasami również przedstawicieli rady nadzorczej. Tak jest m.in. w ATM Grupie. Listy zarówno prezesa, jak i szefa RN są ciekawą lekturą. Zawierają nie tylko wątki stricte biznesowe, ale odnoszą się również do wyceny spółki na giełdzie, co z punktu widzenia inwestorów jest kluczową kwestią.

Konsekwentna dywidenda

„Przyszłość ATM-u, możliwości przeskalowania biznesu i zwielokrotnienia wartości dla akcjonariuszy widzę obecnie w dużo jaśniejszych barwach niż jeszcze kilka lat wcześniej. Natomiast patrząc „tu i teraz”, jako duży akcjonariusz na pewno doceniam coroczną dywidendę, a rekomendację zarządu co do 20 gr na akcję z zysku 2023 roku oceniam jako satysfakcjonującą” – napisał w liście Tomasz Kurzewski, szef rady nadzorczej. Wskazał, że zarekomendowana dywidenda oznacza około 6-proc. stopę dywidendy. W ocenie Kurzewskiego ATM jest prawdopodobnie najbardziej dywidendową spółką na GPW: wypłaca dywidendę co roku przez wszystkie 20 lat obecności na GPW, a łączna wartość dywidend przekroczy już 250 mln zł. To niewiele mniej niż obecna wartość całej grupy na GPW (przy aktualnym kursie 330 mln zł).

Ile warte są akcje ATM Grupy

Podczas wtorkowej sesji kurs spółki rośnie o 0,3 proc. do 3,92 zł. Względem najnowszej rekomendacji autorstwa DM BDM notowania mają 25-proc. przestrzeń do zwyżki. Według analityków ATM Grupa może wykazać w 2024 r. wysoką dynamikę wzrostu wyników w ujęciu rok do roku.

O niedowartościowaniu akcji przekonany jest też szef RN.

„Czuję duży niedosyt. I to nawet pomimo faktu, że akcji sprzedawać nie zamierzam. Ambicje rady nadzorczej i zarządu znajdują się znacznie wyżej, tym bardziej że mamy przecież wyobrażenie o wartości fundamentalnej biznesu i mamy przekonanie, że cena i wartość mocno się od siebie oddaliły. Zakupy akcji przez zarząd są tu oczywiście pewnym wskazaniem” - czytamy w raporcie. Szef RN podkreśla, że jeśli odejmiemy z kapitalizacji ATM Grupy pakiet akcji notowanego na GPW BoomBita i szacunkową wartość aktywów segmentu deweloperskiego (nieruchomości), to dla działalności core-business zobaczymy wskaźnik EV/EBITDA na poziomie około 2, podczas gdy średnia dla spółek z WIG-Media to około 7.