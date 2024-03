JR Holding ASI jest drugim tegorocznym debiutantem na rynku głównym warszawskiej giełdy. Podobnie jak pierwszy – czyli Bloober Team – JR Holding też przeniósł się z NewConnect.

Do obrotu trafiło 20 milionów akcji serii A, 11 496 330 serii B, 6 073 670 serii C, 1 430 000 serii D oraz 1 654 608 serii F. Na otwarciu notowań kurs akcji poszedł w górę o 6,7 proc. do 9,18 zł. Obecnie przewaga popytu osłabła, ale nadal jest widoczna. Około godz. 11 za walor JR Holdingu trzeba zapłacić 8,64 zł po wzroście o 0,5 proc. To implikuje niemal 380 mln zł kapitalizacji.

Czytaj więcej Debiuty JR Holding liczy, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów JR Holding liczy, że wejście na rynek główny GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w swojej strategii inwestowania w spółki z NewConnect, poinformował inwestor i prezes JR Holding January Ciszewski.

JR Holding jest 410. spółką notowaną na rynku głównym GPW. Od 2012 r. firma była notowana na NewConnect. Jej biznes koncentruje się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów. Spółka zapowiada rozwój portfela oraz uruchamianie nowych projektów inwestycyjnych. Wiodącym akcjonariuszem JR Holdingu jest January Ciszewski.