Inter Cars mocno w dół po wynikach

Podczas pierwszych minut poniedziałkowej sesji akcje największego w regionie dystrybutora części samochodowych zniżkowały o ponad 8 proc., czemu towarzyszyły dużo wyższe niż zwykle obroty. W kolejnych godzinach zasięg przeceny nieco się zmniejszył.

Wstępne szacunkowe wyniki Inter Carsu wypadły wyraźnie poniżej oczekiwań rynku. W IV kwartale 2023 r. zanotował ok. 119 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o ok. 40 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 4,7 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W całym 2023 roku grupa wypracowała 18 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 18 proc. lepszym niż rok wcześniej, jednocześnie zysk netto obniżył się rok do roku o ok. 6 proc., osiągając ok 700 mln zł.

W ocenie zarząd Inter Carsu najbardziej istotnymi czynnikami, które wpłynęły na spadek zysku w całym 2023 roku, były: niższa marża spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro (np. złotego) oraz presją rynkową występującą na niektórych rynkach. Do tego wskazano na wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej, ujemne różnice kursowe związane z rozrachunkami z zagranicznymi spółkami dystrybucyjnymi oraz wzrost stóp procentowych.