Wśród pozytywnych czynników, które miały wpływ na wynik spółki za 2023 rok zarząd Dębicy wymienia wyższe ceny sprzedaży realizowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi w okresie I półrocza br., w tym odzwierciedlenie wpływu wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. spowodowanego czynnikami inflacyjnymi, które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r. Spółka odczuła także znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii od II kwartału 2023 r., w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie.

Z kolei negatywny wpływ na wyniki oponiarskiej spółki miał sierpniowy pożar hali produkcyjnej, który ograniczył zdolności produkcyjne firmy, co przełożyło się na mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego. Spółka poniosła także dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru oraz koszty zlikwidowanych środków trwałych, co miało negatywny wpływ na przychody i koszty w II półroczu 2023 r.

Na zamknięciu czwartkowych notowań za akcje Dębicy płacono ok. 72,80 zł, co oznacza wzrost o ponad 2,8 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Kapitalizacja spółki wynosi aktualnie ok. 1 mld zł