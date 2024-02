We wtorek na GPW kurs Oponeo zyskuje 0,2 proc. do 48 zł. Jest 2,1 proc. powyżej ceny zaproponowanej przez Darayavahus i Tyre Invest, czyli głównych akcjonariuszy Oponeo. Mają łącznie pakiet 38,4 proc. akcji, a teraz zaprosili do składania ofert sprzedaży 1 516 000 walorów, stanowiących nie więcej niż 10,88 proc. kapitału zakładowego.

„Proponowana przez głównych akcjonariuszy Oponeo cena za akcję w wysokości 47 zł nie oferuje żadnej premii i przy takim jej poziomie nie warto odpowiadać na ofertę. Proponowana cena jest o 2 proc. niższa od ceny rynkowej i o 8 proc. niższa od naszej ceny docelowej (51 zł)" - napisali analitycy BM PKO BP. Ich zdaniem nie jest wykluczone, że główny akcjonariusz będzie skłonny skorygować cenę. Podkreślają też, że w przypadku powodzenia zaproszenia do sprzedaży, wiodący akcjonariusze nadal pozostaną poniżej progu 50 proc., a to oznacza że (zgodnie ze znowelizowanymi przepisami) nie będą musieli ogłaszać wezwania. Dopiero przekroczenie 50-proc. progu zobowiązywałoby ich do złożenia oferty na resztę walorów. Jednak zważywszy na fakt, że Oponeo posiada 17,16 proc. akcji własnych, zakup określonego w zaproszeniu pakietu pozwoliłby głównym akcjonariuszom na ścisłą kontrolę w spółce.

Przyjmowanie ofert rozpocznie się jutro, 14 lutego, a zakończy 27 lutego 2024 r.

W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs Oponeo .pl wynosił 47,9 zł. Średni kurs liczony od początku 2024 r. (nieważony wolumenem obrotu) to 49,7 zł.