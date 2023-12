Typy analityków Trigon DM na 2024 rok. Które spółki polecają?

Z wydanej strategii inwestycyjnej brokera na 2024 rok wynika, że nadchodzący rok przyniesie dalsze wzrosty na rynkach akcji. Przewidują, że w przyszłym roku amerykański indeks S&P 500 osiągnie nowy historyczny rekord. Z kolei WIG zbliży się w okolice 90 tys. punktów. Jednak nie spodziewają się łatwej wspinaczki oczekując znaczącej korekty na globalnych rynkach akcji w pierwszej połowie 2024 r. w związku z przewidywanym wzrostem rentowności obligacji. Jednocześnie nieco lepiej widzą perspektywy krajowej giełdy.

Większy potencjał dostrzegają w akcjach małych i średnich spółek niż w dużych, które znacząco poprawiły swoje notowania w końcówce 2023 roku na fali powyborczej euforii. Analitycy spodziewają się lepszych rok do roku napływów z lokalnego rynku do programów oszczędnościowych (PPK), a także do krajowy funduszy inwestycyjnych, czemu ich zdaniem będzie sprzyjał powrót stopy oszczędności domowych do wyższych poziomów.

Wśród polecanych sektorów, które w przyszłym roku powinny zachowywać się lepiej niż rynek, wskazują na e-commerce, dobra konsumpcyjne wyższego rzędu, biotechnologię, sektor energetyczny, budownictwo, a w drugiej połowie przyszłego roku powinny dołączyć do nich również spółki przemysłowe i finansowe.

Na celowniku brokera znalazły się 23 spółki z warszawskiej giełdy, które w 2024 roku potencjalnie mogą zachowywać się lepiej niż reszta rynku. Z indeksu WIG20 na liście spółek preferowanych broker umieścił Allegro, LPP, Orlen i Kruka.

W segmencie firm o średniej kapitalizacji ich faworytwami są Arctic Paper, Auto Partner, Benefit Systems, Bank Handlowy, Huuuge, Mo-Bruk i XTB.