WykresDnia: Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ze stratą i gotówką

Strata Berkshire Hathaway Warrena Buffetta wzrosła do 12,8 miliarda dolarów, co było spowodowane pogorszeniem koniunktury na giełdzie, głównie spadkiem ceny akcji Apple o 11,7 proc.. Ale firma zakończyła trzeci kwartał z rekordowymi 157 miliardami dolarów w gotówce i ekwiwalentach, w porównaniu z 147,4 miliardami dolarów na koniec drugiego kwartału i pobijając poprzedni rekord wynoszący 149,2 miliarda dolarów ustanowiony dwa lata temu. Przyczyniły się do tego zarówno podwyższone stopy procentowe, jak i brak znaczących transakcji, w ramach których Warren Buffett mógłby zainwestować swoje pieniądze.

Gotówka, którą Berkshire ulokował głównie w krótkoterminowych obligacjach skarbowych, przekroczyła poprzedni szczyt ustanowiony dwa lata temu, podała firma z Omaha w Nebrasce. Konglomerat odnotował także zysk operacyjny w wysokości 10,76 miliarda dolarów, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ skorzystał na wpływie podwyższonych stóp procentowych na stan gotówki i zyski swojej działalności ubezpieczeniowej.

Pomimo usprawnienia w ostatnich latach machiny przejęć Berkshire, firma nadal miała trudności ze znalezieniem wielu dużych transakcji, które pobudziły reputację Buffetta, pozostawiając go z większą ilością gotówki, niż on i jego zastępcy ds. inwestycji byliby w stanie szybko rozdysponować. Po zawieszeniu się w czasie pandemii, od tego czasu nabył udziały w Occidental Petroleum Corp. i zawarł transakcję o wartości 11,6 miliarda dolarów na zakup Alleghany Corp. Buffett również w dużym stopniu opierał się na odkupie akcji wobec braku atrakcyjnych alternatyw, twierdząc, że środki te przynoszą korzyść akcjonariuszom.