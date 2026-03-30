Nowa platforma została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu przejrzystości oraz dostępności informacji dotyczących rynku akcji spółek niepublicznych. Użytkownicy aplikacji uzyskują dostęp wyłącznie do informacji dotyczących akcji spółek niepublicznych, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu, w tym wybranych podmiotów z sektora zbrojeniowego, hutniczego oraz chemicznego.

Twórcy aplikacji podkreślają, że kluczowym celem projektu było połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z wymogami regulacyjnymi oraz wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Dodatkowo, aplikacja Vis Bridge Fund została pozytywnie zaopiniowana przez renomowaną kancelarię adwokacko-radcowską Żyglicka i Wspólnicy, specjalizującą się w prawie finansowym oraz regulacjach rynku kapitałowego. Przeprowadzona analiza objęła model funkcjonowania platformy oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi.

Uzyskanie pozytywnej opinii niezależnej kancelarii prawnej stanowi istotny element budowania wiarygodności projektu i potwierdza, że zastosowane rozwiązania zostały zaprojektowane z uwzględnieniem aktualnych standardów prawnych obowiązujących w sektorze finansowym.

Aplikację Vis Bridge Fund można pobrać na telefony z systemem Android w sklepie Google Play, na urządzenia Apple w App Store oraz ze strony internetowej visfund.pl

Uruchomienie aplikacji stanowi istotny krok w rozwoju nowoczesnych, mobilnych narzędzi informatycznych dotyczących rynku akcji spółek niepublicznych w Polsce.



Disclaimer regulacyjny

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty publicznej, zaproszenia do nabycia instrumentów finansowych, rekomendacji inwestycyjnej, porady inwestycyjnej ani jakiejkolwiek formy zachęty do zawierania transakcji. Platforma Vis Bridge Fund nie stanowi rynku regulowanego, alternatywnego systemu obrotu ani innego zorganizowanego systemu obrotu instrumentami finansowymi oraz nie organizuje ani nie umożliwia zawierania transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności transakcji, w których Vis Bridge Fund nie jest stroną. Dostępne w aplikacji informacje nie mogą być traktowane jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona samodzielną analizą oraz, w razie potrzeby, konsultacją z licencjonowanym doradcą.

