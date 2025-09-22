Hossa na warszawskiej giełdzie trwa już prawie trzy lata. Mimo imponujących stóp zwrotu Polacy nadal niechętnie inwestują w akcje. Jak to zmienić? Czy warto w ogóle teraz wchodzić na rynek? Lepsze perspektywy rysują się teraz przed rynkiem polskim czy giełdami granicznymi? Jakie produkty warto mieć teraz w portfelu: fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, a może po prostu obligacje skarbowe? Wszystkie te pytania padną podczas specjalnego, środowego programu w Parkiet TV, który odbędzie się w siedzibie GPW. Start o godz. 9.30. Wydarzenie poprowadzą: Cezary Szymanek, redaktor naczelny "Parkietu" oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego "Parkietu". Całość będzie można śledzić na parkiet.com, rp.pl oraz na kanale Parkiet TV w serwisie YouTube.

W programie:

9.30 – 10.00 – W jakim kierunku zmierza GPW?

Gość: Tomasz Bardziłowski, prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

10.00 – 10.20 – ETF – y na każdą okazję i dla każdego?

Goście: Kamil Szymański, country manager Trade Republic w Polsce

10.20 – 10.40 – Polska czy zagranica? Gdzie teraz inwestować?

Goście: Radosław Cholewiński, członek zarządu, Skarbiec TFI oraz Kamil Stolarski, szef zespołu analiz giełdowych, Santander BM

10.40 – 11.00 – Funduszowe propozycje inwestycyjne na kolejne miesiące.

Gość: Radosław Cholewiński, członek zarządu, Skarbiec TFI

11.00 – 11.20 – Obligacje – szansa na zysk bez ryzyka?

Gość: Marcin Wlazło, dyrektor, BM Pekao