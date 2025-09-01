WIG20 nowy tydzień rozpoczął od wyraźnej przeceny. Stracił na wartości 0,8 proc. chociaż w ciągu dnia tracił już około 1,5 proc. Czym żyli inwestorzy?
Trwa rywalizacji PKO BP i Orlenu o miano najwyżej wycenianej firmy na GPW. Bankowi PKO BP ostatnio skrzydła podcięli politycy.
Przez długi czas największą krajową spółką na giełdzie było PKO BP. „Dzięki” politykom tak już nie jest. Ile naprawdę warte są akcje giełdowych gigantów?
Tradycyjnie już DM BOŚ przygotował zestawienie spółek, które mogą zachowywać się lepiej, ale także i gorzej niż rynek. Na kogo postawić, a kogo unikać?
W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali firmy, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Na kogo warto postawić?
Wielki projekt CPK to też szansa dla giełdowych spółek. W grze są m.in. Mirbud, Polimex oraz Budimex.
Pięć konsorcjów, w tym trzy pod wodzą giełdowych spółek, starają się o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego o szacunkowej wartości ponad 5 mld zł.
O ponad 2 proc. taniały w poniedziałkowe popołudnie akcje firmy Medicalgorithmics. W spółce doszło do przetasowań w akcjonariacie.
Główny udziałowiec spółki BioFund Capital Management spieniężył część posiadanych akcji.
Analitycy DM BDM podnieśli cenę docelową dla akcji firmy Synektik. Ich zdaniem są one warte 261,1 zł.
Według analityków Domu Maklerskiego BDM akcje Synektika mają przestrzeń do poprawy notowań. Dlatego nadal rekomendują „kupuj” podnosząc cenę docelową do 261,10 zł.
Kolejni specjaliści szykują się do zmiany pracy. Według informacji „Parkietu” nowego pracodawcę znalazł m.in. Dariusz Odzioba. Miejsce pracy ma zmienić także Marcin Żółtek.