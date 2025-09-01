Finanse
Poniedziałek na rynku: Wyścig gigantów, faworyci DM BOŚ, Synektik z potencjałem

Nerwowy początek tygodnia na GPW. Znów słabe były banki, co miało konsekwencje m.in. dla PKO BP.

Publikacja: 01.09.2025 17:09

Poniedziałek na rynku: Wyścig gigantów, faworyci DM BOŚ, Synektik z potencjałem

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 nowy tydzień rozpoczął od wyraźnej przeceny. Stracił na wartości 0,8 proc. chociaż w ciągu dnia tracił już około 1,5 proc. Czym żyli inwestorzy?

PKO BP i Orlen walczą o palmę pierwszeństwa

Trwa rywalizacji PKO BP i Orlenu o miano najwyżej wycenianej firmy na GPW. Bankowi PKO BP ostatnio skrzydła podcięli politycy. 

DM BOŚ wskazał faworytów

Tradycyjnie już DM BOŚ przygotował zestawienie spółek, które mogą zachowywać się lepiej, ale także i gorzej niż rynek. Na kogo postawić, a kogo unikać?

Pieniądze z CPK czekają

Wielki projekt CPK to też szansa dla giełdowych spółek. W grze są m.in. Mirbud, Polimex oraz Budimex.

Znany inwestor w Medicalgorithmics

O ponad 2 proc. taniały w poniedziałkowe popołudnie akcje firmy Medicalgorithmics. W spółce doszło do przetasowań w akcjonariacie.

Synektik doceniony

Analitycy DM BDM podnieśli cenę docelową dla akcji firmy Synektik. Ich zdaniem są one warte 261,1 zł.

