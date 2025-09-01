Pieniądze z CPK czekają

Wielki projekt CPK to też szansa dla giełdowych spółek. W grze są m.in. Mirbud, Polimex oraz Budimex.

Czytaj więcej Budownictwo Mirbud, Polimex i Budimex w grze o budowę terminala CPK Pięć konsorcjów, w tym trzy pod wodzą giełdowych spółek, starają się o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego o szacunkowej wartości ponad 5 mld zł.

Znany inwestor w Medicalgorithmics

O ponad 2 proc. taniały w poniedziałkowe popołudnie akcje firmy Medicalgorithmics. W spółce doszło do przetasowań w akcjonariacie.

Synektik doceniony

Analitycy DM BDM podnieśli cenę docelową dla akcji firmy Synektik. Ich zdaniem są one warte 261,1 zł.