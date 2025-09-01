Amerykański fundusz sprzedał 1,5 mln akcji, które stanowią 15 proc. wszystkich akcji Medicalgorithmics. Po transakcji BioFund nadal pozostaje największym akcjonariuszem, posiadając około 35 proc. akcji spółki. Wśród kupujących jest m.in. Książek Holding, podmiot zarządzany przez Mariusza Książka, znanego polskiego inwestora, który jest akcjonariuszem kilku innych giełdowych firm. Informacja ta została pozytywnie przyjęta przez rynek. Podczas poniedziałkowej sesji akcje Medicalgorithmics drożały o ponad 5 proc., osiągając najwyższą wycenę od początku 2025 roku.

Reklama

BioFund wierzy w dalszy rozwój Medicalgorithmics

– Zaangażowanie BioFund jest strategiczne i długoterminowe, a osiągnięcia ostatnich miesięcy potwierdziły skuteczność obranej strategii rozwoju spółki i koncentracji na unikalnych rozwiązaniach AI, które szybko idą w kierunku zastępowania kardiologów. Medicalgorithmics jest na ścieżce dynamicznego wzrostu. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu pozyskał rekordową liczbę klientów, która szybko rośnie, w tym m.in. jednego z największych amerykańskich IDTF i coraz bardziej efektywnie monetyzuje nowych klientów. Cieszy nas, że nasza ciężka praca została dostrzeżona przez wiodących polskich inwestorów – komentuje Kris Siemionow, prezes Medicalgorithmics oraz współzałożyciel BioFund Capital Management. – Jesteśmy strategicznym, długoterminowym inwestorem, aktywnie zaangażowanym w dalszy rozwój spółki – podkreśla.