Mirbud, Polimex i Budimex z partnerami rywalizują o kontrakt na budowę terminala CPK

Mirbud, Polimex i Budimex w grze o budowę terminala CPK

Pięć konsorcjów, w tym trzy pod wodzą giełdowych spółek, starają się o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego o szacunkowej wartości ponad 5 mld zł.

Publikacja: 01.09.2025 09:25

Foto: materiały prasowe

Adam Roguski

Pięć konsorcjów zrzeszających w sumie 16 firm stara się o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie budowy terminala pasażerskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępnie szacowana wartość projektu to znacznie powyżej 5 mld zł. Podpisanie umowy z wykonawcą terminala planowane jest na 2026 r.

Budownictwo
Odbicie inwestycji budowlanych się ślimaczy, ale to jeszcze nie katastrofa

Wnioski o dopuszczenie do dialogu złożyły konsorcja:

  • Giełdowy Mirbud ze spółkami Adamietz, Opex, Formopex, Kobylarnia i Budopol
  • Giełdowy Polimex Mostostal ze spółkami Hochtief Polska i Hochtief Infrastructure (Niemcy)
  • Giełdowy Budimex ze spółką Strabag
  • NDI ze spółkami NDI Sopot i N.V. BESIX (Belgia)
  • PORR ze spółką Korporacja Budowlana Doraco

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Transport
CPK na giełdę, a tańszy prąd z atomu w zamian za udziały? Minister składa pomysł

CPK spodziewa się ofert wykonawczych za kilka miesięcy

– Po analizie i ocenie wniosków wykonawców, jeżeli spełnią formalne warunki udziału, spółka CPK zaprosi konsorcja do dalszych rozmów, w trybie właściwego dialogu konkurencyjnego. Następnie, na podstawie złożonych za kilka miesięcy ofert wykonawczych, dokona wyboru i podpisze z jednym z nich umowę na wybudowanie terminala. Zestawienie tak doświadczonych wykonawców, którzy znaleźli się w przetargu, odbieramy jako bardzo mocny sygnał, że rynek dostrzega ogromny potencjał tej inwestycji, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i gospodarczym – skomentował prezes CPK Filip Czernicki.

Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane mają ruszyć w 2026 r. i zakończyć się w 2031 r., by w 2032 r. lotnisko zostało oddane do użytkowania. Terminal ma liczyć 450 tys. mkw. powierzchni.

Na budowę lotniska zostało lub zostanie ogłoszonych ponad 35 postępowań przetargowych, m.in. na budowę płyt postojowych, budynków w strefie airside oraz landside, dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze landside oraz dojazdowych do lotniska, tunelu kolejowego, dworca kolejowego, specjalistycznych systemów lotniskowych itd. Ich łączna wartość szacowana jest na powyżej 18 mld zł.

Źródło: parkiet.com

