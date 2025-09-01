Mirbud, Polimex i Budimex z partnerami rywalizują o kontrakt na budowę terminala CPK
Pięć konsorcjów zrzeszających w sumie 16 firm stara się o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie budowy terminala pasażerskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępnie szacowana wartość projektu to znacznie powyżej 5 mld zł. Podpisanie umowy z wykonawcą terminala planowane jest na 2026 r.
Wnioski o dopuszczenie do dialogu złożyły konsorcja:
– Po analizie i ocenie wniosków wykonawców, jeżeli spełnią formalne warunki udziału, spółka CPK zaprosi konsorcja do dalszych rozmów, w trybie właściwego dialogu konkurencyjnego. Następnie, na podstawie złożonych za kilka miesięcy ofert wykonawczych, dokona wyboru i podpisze z jednym z nich umowę na wybudowanie terminala. Zestawienie tak doświadczonych wykonawców, którzy znaleźli się w przetargu, odbieramy jako bardzo mocny sygnał, że rynek dostrzega ogromny potencjał tej inwestycji, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i gospodarczym – skomentował prezes CPK Filip Czernicki.
Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane mają ruszyć w 2026 r. i zakończyć się w 2031 r., by w 2032 r. lotnisko zostało oddane do użytkowania. Terminal ma liczyć 450 tys. mkw. powierzchni.
Na budowę lotniska zostało lub zostanie ogłoszonych ponad 35 postępowań przetargowych, m.in. na budowę płyt postojowych, budynków w strefie airside oraz landside, dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze landside oraz dojazdowych do lotniska, tunelu kolejowego, dworca kolejowego, specjalistycznych systemów lotniskowych itd. Ich łączna wartość szacowana jest na powyżej 18 mld zł.
