Okienko transferowe w branży finansowej szeroko otwarte

Niecały miesiąc temu na łamach „Parkietu” pisaliśmy o gorącym, kadrowym lecie na polskim rynku finansowym. Lato co prawda dobiega końca, ale jak kończyć je, to z przytupem, również w finansach.

Reklama

Grupa Santander bierze się za odbudowanie kadr. Jednym z pierwszych ruchów jest ściągnięcie do siebie Dariusza Odzioby, który może pochwalić się bogatym doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej – dowiedział się „Parkiet”. W przeszłości związany był m.in. z grupą PKO BP. Od 2022 r. pracował w mBanku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora departamentu klientów strategicznych.

Teraz Odzioba ma wesprzeć grupę Santander, która w ostatnim czasie doświadczyła licznych zmian kadrowych. Transfer ten potwierdziło nam biuro prasowe grupy Santander Bank Polska. „Potwierdzamy, że Dariusz Odzioba dołączy niedługo do naszego zespołu i obejmie funkcję dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej. Darek wzmocni nasz zespół swoim wieloletnim doświadczeniem liderskim i szerokimi kompetencjami w zakresie bankowości inwestycyjnej. Od lat mocno wspieramy nasze zespoły, dbając o rozwój pracowników i promując wewnętrznie talenty. Dzięki takiemu podejściu w ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy zmiany wewnętrzne, które pomogą nam jeszcze lepiej wspierać naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że zespół bankowości inwestycyjnej w nowym układzie, z nowo pozyskanymi talentami i pod przywództwem Darka pozostanie niekwestionowanym liderem na rynku bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej” – usłyszeliśmy w biurze prasowym.

Czytaj więcej Biura maklerskie Kadrowe roszady w grupie Santander zataczają coraz szersze kręgi Kolejne zmiany kadrowe w grupie Santander. Jak dowiedział się "Parkiet" z firmą rozstał się Wojciech Sieńczyk, który ostatnio pełnił m.in. funkcję dyrektora biura maklerskiego Santander.

Wiele wskazuje na to, że Odzioba będzie odpowiedzialny za odbudowę zespołu bankowości inwestycyjnej. Grupa Santander w ostatnim czasie, o czym informowaliśmy też na łamach „Parkietu”, doświadczyła prawdziwego exodusu pracowników powiązanych z tym obszarem. Mowa jest nawet o odejściu kilkunastu osób, a wśród nich znaleźli się m.in. Mateusz Kacprzak, Urszula Świeczkowska czy też Arkadiusz Bociąga. W kolejnym kroku z biurem maklerskim Santander rozstał się jego szef Wojciech Sieńczyk.