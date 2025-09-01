Okienko transferowe w branży finansowej szeroko otwarte

Niecały miesiąc temu na łamach „Parkietu” pisaliśmy o gorącym, kadrowym lecie na polskim rynku finansowym. Lato co prawda dobiega końca, ale jak kończyć je, to z przytupem, również w finansach.
Grupa Santander bierze się za odbudowanie kadr. Jednym z pierwszych ruchów jest ściągnięcie do siebie Dariusza Odzioby, który może pochwalić się bogatym doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej – dowiedział się „Parkiet”. W przeszłości związany był m.in. z grupą PKO BP. Od 2022 r. pracował w mBanku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora departamentu klientów strategicznych.
Teraz Odzioba ma wesprzeć grupę Santander, która w ostatnim czasie doświadczyła licznych zmian kadrowych. Transfer ten potwierdziło nam biuro prasowe grupy Santander Bank Polska. „Potwierdzamy, że Dariusz Odzioba dołączy niedługo do naszego zespołu i obejmie funkcję dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej. Darek wzmocni nasz zespół swoim wieloletnim doświadczeniem liderskim i szerokimi kompetencjami w zakresie bankowości inwestycyjnej. Od lat mocno wspieramy nasze zespoły, dbając o rozwój pracowników i promując wewnętrznie talenty. Dzięki takiemu podejściu w ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy zmiany wewnętrzne, które pomogą nam jeszcze lepiej wspierać naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że zespół bankowości inwestycyjnej w nowym układzie, z nowo pozyskanymi talentami i pod przywództwem Darka pozostanie niekwestionowanym liderem na rynku bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej” – usłyszeliśmy w biurze prasowym.
Wiele wskazuje na to, że Odzioba będzie odpowiedzialny za odbudowę zespołu bankowości inwestycyjnej. Grupa Santander w ostatnim czasie, o czym informowaliśmy też na łamach „Parkietu”, doświadczyła prawdziwego exodusu pracowników powiązanych z tym obszarem. Mowa jest nawet o odejściu kilkunastu osób, a wśród nich znaleźli się m.in. Mateusz Kacprzak, Urszula Świeczkowska czy też Arkadiusz Bociąga. W kolejnym kroku z biurem maklerskim Santander rozstał się jego szef Wojciech Sieńczyk.
Karuzela kadrowa kręci na dobre nie tylko w grupie Santander. Według naszych informacji ofensywę kontynuuje także grupa VeloBanku. Jak udało nam się ustalić, ściąga ona do swojego TFI, czyli Noble Funds TFI, Marcina Żółtka, który może pochwalić się bogatym doświadczeniem na rynku funduszy. W przeszłości był m.in. prezesem PTE PZU, wiceprezesem TFI PZU czy też szefem Aviva PTE. Żółtek obecnie zatrudniony jest w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe jako dyrektor ds. finansowania. Z naszych ustaleń wynika jednak, że niedługo ma on dołączyć do zarządu Noble Funds TFI. Grupa VeloBanku do zamknięcia wydania nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie. Przypomnijmy, że nie tak dawno VeloBank sięgnął też po Grzegorza Zawadę, który stanął na czele biura maklerskiego działającego w strukturach banku.
Spore zmiany zaszły także w innych firmach działających na rynku. Od września, już formalnie, pracę w Ipopema Securities zaczyna także Tomasz Krześniak. Już wcześniej firma sięgnała po Artura Iwańskiego oraz Krisztinę Bende. Cała trójka wcześniej przez długie lata związana była z BM PKO BP. Zbroi się także grupa UniCredit, która według naszych ustaleń sięgnęła po ekspertów z Santandera i chce zbudować w Polsce zespół związany z bankowością inwestycyjną.
Patrząc na wydarzenia rynkowe, z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą z pewnością, można stwierdzić, że kadrowa karuzela nieprędko się zatrzyma. Pojawiające się luki kadrowe trzeba przecież uzupełniać, a „kołdra” w wielu obszarach jest bardzo krótka. To często powoduje podbieranie osób od konkurencji, co z kolei prowadzi do efektu domina. Jesień na rynku również więc zapowiada się gorąco.
