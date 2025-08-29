Grupa Santander bierze się za odbudowanie kadr. Jednym z pierwszych ruchów jest ściągnięcie do siebie Dariusza Odzioby, który może pochwalić się bogatym doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. W przeszłości związany był m.in. z grupą PKO BP. Od 2022 r. pracował w mBanku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora departamentu klientów strategicznych.

Reklama

Santander sięga po doświadczonego specjalistę

Teraz Odzioba ma wesprzeć grupę Santander, która w ostatnim czasie doświadczyła licznych zmian kadrowych. Transfer ten potwierdziło nam biuro prasowe grupy Santander Bank Polska. „Potwierdzamy, że Dariusz Odzioba dołączy niedługo do naszego zespołu i obejmie funkcję dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej. Darek wzmocni nasz zespół swoim wieloletnim doświadczeniem liderskim i szerokimi kompetencjami w zakresie bankowości inwestycyjnej. Od lat mocno wspieramy nasze zespoły, dbając o rozwój pracowników i promując wewnętrznie talenty. Dzięki takiemu podejściu, w ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy zmiany wewnętrzne, które pomogą nam jeszcze lepiej wspierać naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że zespół bankowości inwestycyjnej w nowym układzie, z nowo pozyskanymi talentami i pod przywództwem Darka, pozostanie niekwestionowanym liderem na rynku bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej” – usłyszeliśmy w biurze prasowym.

Czytaj więcej Banki Santander BP rósł szybciej niż rynek. Co dalej? Przez 14 lat pod zarządem Hiszpanów Santander BP wyraźnie umocnił swoją pozycję. Znacząc zbliżył się do głównego konkurenta - Pekao, pokonując go w niektórych obszarach. Dobra passa może trwać?

Santander odbudowuje zespół

Wiele wskazuje na to, że Odzioba będzie odpowiedzialny za odbudowę zespołu bankowości inwestycyjnej. Grupa Santander w ostatnim czasie, o czym informowaliśmy też na łamach „Parkietu”, doświadczyła prawdziwego exodusu pracowników powiązanych z tym obszarem. Mowa jest nawet o odejściu kilkunastu osób. Z firmą pożegnał się m.in. Mateusz Kacprzak, który pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w grupie Santander, gdzie odpowiadał za obszar bankowości inwestycyjnej. Wśród osób rozstających się z Santanderem znalazła się także Urszula Świeczkowska, która z kolei odpowiadała za obszar fuzji i przejęć. Firmę opuszcza także Arkadiusz Bociąga, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego i szefa działu polskiego rynku kapitałowego w Santanderze. W ostatnim czasie informowaliśmy zaś, że z Santander Biuro Maklerskie rozstał się jego dyrektor Wojciech Sieńczyk.