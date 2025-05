WIG20 stracił we wtorek 2,4 proc. Wynik ten rozczarowuje na tle Europy, ale też trzeba pamiętać, że mieliśmy do czynienia z odcięciem dywidendy od akcji Pekao, co z automatu przełożyło się też na spadek notowań. Czym jeszcze żył rynek?

Wielton napędzany wojskiem

O 6,8 proc. podrożały we wtorek akcje firmy Wielton. Rynek zareagował tak na informacje o nowym kontrakcie z wojskiem.

Czytaj więcej Transport Wielton ma zielone światło na działalność w sektorze obronnym. Kurs mocno górę Z początkiem wtorkowej sesji inwestorzy rzucili się do zakupów akcji Wieltonu windując kurs nawet o blisko 16 proc. Tak zareagował rynek na informację o uzyskaniu koncesji na produkcję oraz obrót wyrobami dla wojska i policji.

Obligacje Ghelamco wciąż pod presją

Wtorek przyniósł dalszą przecenę obligacji Ghelamco. Niektóre serie były notowane już poniżej 60 proc. wartości nominalnej. Inwestorzy zadają sobie pytanie: czy faktycznie jest się czego bać?