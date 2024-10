PFR stawia na wspieranie inwestycji, także ekspansji zagranicznej firm

Dodał, że przedstawiciele zarządu PFR byli niedawno na dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego w Waszyngtonie.

W PFR TFI działa fundusz ekspansji zagranicznej. – Środki w nim są już wyczerpane, ale przygotowujemy drugi fundusz, by wspierać polskich przedsiębiorców w przejmowaniu aktywów za granicą, a także w inwestycjach greenfield – mówił Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR ds. inwestycji.

Obok inwestycji w odnawialne źródła energii fundusz nie wyklucza także zaangażowania w budowę elektrowni jądrowej. – Nie zakończyliśmy jeszcze przeglądu naszego portfela inwestycyjnego. Powinno to nastąpić do końca roku. Po przeglądzie będziemy mogli zdecydować, jakie działania podjąć w stosunku do naszych aktywów, jak będziemy dalej pracować z aktywami, które mamy. Niektóre z nich są w naszym posiadaniu od dłuższego czasu – mówił Raczyński.

Fundusz może liczyć na dodatkowe pieniądze. – Jest już porozumienie z Ministerstwem Finansów dotyczące dokapitalizowania PFR. W tym roku będzie to kwota do 1 mld zł. Toczą się rozmowy na temat dokapitalizowania PFR także w 2025 r. – mówił Mariusz Jaszczyk, wiceprezes PFR do spraw finansów i rozwoju.

Nowy zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju nie wyklucza także emisji obligacji na potrzeby własne. – Przyglądaliśmy się temu tematowi. Nie jest to dla nas priorytet. Może kiedyś tak, na dziś nie ma jednak takiej potrzeby – usłyszeli w poniedziałek dziennikarze.

PPK oczkiem w głowie

Jednym z priorytetów zarządu są za to pracownicze plany kapitałowe i ich rozwój. – PPK pomogą w finansowaniu inwestycji i wspierają rynek kapitałowy. Pula zgromadzonych w nich aktywów, czyli około 29 mld zł, choć już znacząca, ciągle nie jest jeszcze duża, ale rośnie systematycznie o 500–600 mln zł miesięcznie. PPK będą rosnąć i będą coraz bardziej istotne – mówił prezes Matczuk.