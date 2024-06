Rada Giełdy w końcu nabrała bardziej rynkowego charakteru

Wsparciem obozu maklerskiego w Radzie Giełdy będzie też Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich (funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2012 r.). Jego obecność w składzie ma wymiar symboliczny. Branża maklerska, reprezentowana przez IDM, przez wiele lat głośno bowiem domagała się większej reprezentacji w Radzie Giełdy. Sam Markiewicz często także nie szczędził głosów krytyki w odniesieniu do tego, jaki jest model funkcjonowania GPW. Teraz opinie te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie również od strony bardziej formalnej.

Absolutną „wisienką na torcie”, jeśli chodzi o skład Rady Giełdy nowej kadencji, jest obecność Wiesława Rozłuckiego. Uczestnikom rynku kapitałowego nie trzeba go specjalnie przedstawiać (robimy to tylko z kronikarskiego obowiązku). Rozłucki to pierwszy prezes GPW (funkcję tę pełnił w latach 1991–2006). Jest on uznawany także za jednego z twórców rynku kapitałowego w Polsce. Chociaż Rozłucki w 2006 r. odszedł z GPW, to wielokrotnie powtarzał, że los giełdy zawsze był i będzie mu bliski. Formalne odzwierciedlenie tego mieliśmy w latach 2013–2016, kiedy to powrócił on na GPW w roli przewodniczącego Rady Giełdy. I chociaż podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, to uczucie Rozłuckiego do GPW okazało silniejsze i obecnie powraca on po raz kolejny na giełdę, tym razem w charakterze członka Rady Giełdy.

Szansa od losu

Patrząc na te siedem nazwisk, ich doświadczenie i wiedzę rynkową, można mieć wrażenie, że Skarb Państwa wyjątkowo się tym razem postarał i dobrał właściwe osoby, na właściwe stanowiska (niesmakiem jest jednak brak przedstawiciela inwestorów indywidualnych w radzie).

Taki skład w połączeniu z prezesem GPW Tomaszem Bardziłowskim, którego również śmiało można nazywać człowiekiem rynku kapitałowego, tak samo zresztą jak ministra finansów Andrzeja Domańskiego, pozwalają, po raz kolejny, uwierzyć w to, że przyszłość polskiego rynku rysuje się w bardziej optymistycznych barwach. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Los daje dużą szansę, która szybko może się nie powtórzyć.