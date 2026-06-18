Trwa sezon walnych zgromadzeń zatwierdzających prace władz spółek w 2025 roku. Dotyczy to także firm z imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza, w którym decyzją sądów decydujący głos mają obecnie jego dzieci. W środę odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy pierwszej giełdowej spółki tworzącej to imperium – Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.

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Zygmunt Solorz i Justyna Kulka bez skwitowania

ZWZ wystartowało w południe. Przewodniczącym został wybrany reprezentujący jednocześnie głównego akcjonariusza (wehikuł Argumenol, należący ostatecznie, poprzez Stasalco i Elektrim, do fundacji Solkomtel Foundation) Jarosław Kołkowski, prawnik reprezentujący m.in. założone w Liechtensteinie fundacje Solorzów-Żaków, a także podległe im cypryjskie wehikuły. – Dziękuję za wybór. Sobie tylko nie dziękuję, chociaż też głosowałem za. Ale dziękuję państwu za jednomyślność – powiedział prawnik.

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Jak podał, na zgromadzeniu reprezentowanych było 10 akcjonariuszy, dysponujących 45,01 mln głosów, 88,57 proc. kapitału zakładowego i głosów w spółce. To oznaczało, że było ono zdolne do podejmowania uchwał.

Zgromadzenie trwało prawie dwie godziny. W jego toku podejmowano uchwały o absolutorium dla członków władz spółki: zarządu i rady nadzorczej. Takiego skwitowania nie otrzymali Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka. Przeciwko uchwałom w tej sprawie oddano za każdym razem 33,5 mln głosów.

Tym samym Zygmunt Solorz nie otrzymał skwitowania za okres od 1 stycznia do 15 października, gdy przez większość czasu przewodniczył radzie nadzorczej (10 dni był jej członkiem). Justyna Kulka w tym okresie była zaś głównie zastępcą przewodniczącego rady. Uczestniczący w obradach Radosław Kwaśnicki, prawnik twórcy Polsatu oświadczył, że wyraża sprzeciw wobec takiej decyzji, ponieważ „nie istnieją przesłanki merytoryczne” za jej podjęciem.

Prawnik twórcy Polsatu zadaje pytania. W tle duża inwestycja w OZE

Z podjęciem pozostałych uchwał, w tym o pokryciu strat spółki i grupy, nie było większych problemów. Padły wprawdzie głosy przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach władz spółki czy planowanemu wchłonięciu aktywów spółek zależnych, a prawnik Zygmunta Solorza zadawał pytania zarządowi.

Radosław Kwaśnicki podał, że jest akcjonariuszem i spytał m.in. o raport bieżący dot. negocjacji z UniCredit nt. pozyskania dodatkowego finansowania dla ZE PAK w wysokości 340 mln zł, który konińska grupa opublikowała 12 czerwca.

Prawnik Zygmunta Solorza chciał wiedzieć, jaki jest cel pozyskania finansowania, jakie projekty mają być zrealizowane z wykorzystaniem pozyskanych środków, czy zwykła działalność spółki nie zapewnia cash flow na poziomie pozwalającym prowadzenie działalności spółki oraz czy zarząd poinformował biegłego rewidenta o tym zdarzeniu. Jak można było zrozumieć z jego wypowiedzi, prawnik chciał ustalić, czy sprawa nowego finansowania może mieć wpływ na kształt sprawozdania za 2025 r.

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– Cel finansowania dotyczy głównie finansowania projektów inwestycyjnych, które spółka aktualnie prowadzi. Główny projekt realizowany przez grupę to projekt budowy farmy wiatrowej Opole. W tej chwili jest on w fazie developmentu. Nie ma gotowości do budowy, ale ponosimy nakłady na rozwój. To główny projekt powiązany z tym finansowaniem – odpowiadał mu Maciej Koński, wiceprezes ds. finansowych.

Na pytanie o to, czy normalna działalność nie zapewnia spółce środków na funkcjonowanie odparł: – Zapewnia, ale nie zapewnia nakładów inwestycyjnych dla tak kapitałochłonnych projektów, które są realizowane.

– Tak biegły rewident został poinformowany o tym, że będziemy rozważali pozyskanie takiego finansowania – mówił też Koński.

Kolejne ZWZ w grupie Solorzów-Żaków zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek. Obradować będą akcjonariusze Cyfrowego Polsatu, którą to spółką kieruje Piotr Żak. 30 czerwca odbyć ma się natomiast ZWZ Elektrimu, niegdyś giełdowej spółki, w której w ostatnich latach trwał konflikt między głównym akcjonariuszem a mniejszościowymi.