Spółki chcą dłużej pozostać przy węglu

W Grupie często zatrudnione były osoby fikcyjne, a jedna z naszych spółek – Enea Innowacje – przez 8 lat nie zrealizowała żadnego projektu, a mimo to skonsumowała 50 mln zł – wyliczyła najciekawsze informacje wynikające z audytów jakich dokonano w Grupie Enea, wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. To druga co do wielkości spółka elektroenergetyczna w kraju.