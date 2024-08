Nowe taryfy to impuls do zmian dostawcy

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, już 8672 odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu drugiego kwartału 2024 r. Od początku 2024 r. liczba odbiorców z grup taryfowych A, B i C, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy, wzrosła o 13 124. Natomiast wśród gospodarstw domowych (grupa taryfowa G, gospodarstwa domowe) sprzedawcę prądu zmieniło w tym okresie kolejnych 14 936 odbiorców. Od 2007 r., kiedy wprowadzono możliwość zmiany sprzedawcy prądu w Polsce, na ten krok zdecydowało się ponad milion odbiorców, z czego ponad 774,5 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a ponad 251,5 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C. – Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku – tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki.