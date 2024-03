Zysk Kogeneracji rośnie mimo dużych odpisów związanych z mrożeniem cen energii

Kogeneracja odnotowała 255,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 149,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 310,02 mln zł wobec 160,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 519,67 mln zł wobec 363,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.S konsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 164,38 mln zł w 2023 r. wobec 1 812,2 mln zł rok wcześniej.

- W 2023 r. grupa kapitałowa Kogeneracja wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 257 mln zł, który był wyższy o 105 mln zł od wyniku osiągniętego w 2022 r. Kogeneracja S.A. osiągnęła wynik netto w wysokości 179 mln zł, a EC Zielona Góra wynik netto w wysokości 82 mln zł. Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych grupy miała cena sprzedaży energii elektrycznej i wzrost skonsolidowanych przychodów z tego tytułu o 808 mln zł, z czego ponad 600 mln wypracowała EC Zielona Góra – czytamy w liście prezesa firma Dominika Wadeckiego, który został skierowany do akcjonariuszy.

Jak podkreślił, ze względu na zmiany otoczenia regulacyjnego grupa została objęta ustawą o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ujęto w kosztach sprzedaży w wysokości 554,1 mln zł, co znacznie obniżyło rentowność sprzedaży energii elektrycznej.

- Wyższe o 430,1 mln zł przychody ze sprzedaży ciepła w 2023 r. były głównie efektem wyższych średnich cen sprzedaży ciepła przy jednocześnie niższym wolumenie sprzedaży spowodowanym wyższymi średnimi temperaturami w 2023 r. – wyjaśnia spółka. Mimo spadku emisji CO2 w grupie o 7 proc. w porównaniu do 2022 r. Grupa nadal ponosi wysokie koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2. W 2023 r. wyniosły one 715 mln zł i były wyższe o 207,4 mln zł., tj. o 41 proc. w porównaniu do 2022 r.

Istotny wpływ na wynik grupy miało ujęcie zdarzenia o charakterze jednorazowym, dotyczącego szacunku kosztów z tytułu ewentualnego zwrotu dopłaty gazowej przez jednostkę zależną w kwocie 126,7 mln zł, w związku z korektą roczną kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za lata 2022 i 2023, zaznaczył również prezes. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 178,81 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.