Tradycyjny sezon dywidendowy to drugi i trzeci kwartał. Jednak trendy obserwowane na naszej giełdzie powodują, że sezon ten coraz bardziej rozciąga się w czasie. Niektóre firmy płacą dywidendę w ratach. Inne decydują się na zaliczki. A jeszcze inne mają przesunięty rok obrotowy i decydują o podziale zysku w innym niż większość spółek terminie.

Reklama

Coraz większy odsetek firm płacących dywidendę stanowią podmioty z sektora nowych technologii. W tej grupie jest Text (dawny LiveChat), którego biznes z jednej strony nadal dynamicznie się rozwija, ale z drugiej jest już na tyle dojrzały że pozwala na dystrybucję zysku do akcjonariuszy. 18 grudnia 2023 r. zarząd podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023/2024. Chodzi o kwotę niemal 42 mln zł. Na akcję przypadnie 1,63 zł. Dzień ustalenia prawa do wypłaty to 8 stycznia, czyli uwzględniając okres rozliczeniowy akcje trzeba kupić najpóźniej 4 stycznia. Z kolei planowany dzień wypłaty to 15 stycznia.

Czytaj więcej Banki Bankowe dywidendy albo wysokie, albo żadne Nawet cztery banki giełdowe mogą się nie podzielić swoimi zyskami z akcjonariuszami. Za to dwa podmioty prawdopodobnie wypłacą maksymalne dopuszczalne kwoty.

Zyskiem dzielą się też deweloperzy, w tym Archicom. Łącznie na zaliczkę przeznaczy 26,9 mln zł (0,46 zł na akcję), z czego 15,2 mln zł to zysk osiągnięty w I półroczu 2023 r., a 11,7 mln zł to kwota zgromadzona na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje 12 stycznia. Wypłatę zaplanowano na 19 stycznia. Zeszły rok był też udany dla Rainbow Tours. Zarząd turystycznej spółki postanowił o wypłacie drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. To 29,1 mln zł, czyli 2 zł na walor. Dniem ustalenia prawa do zaliczki będzie 24 stycznia, a wypłacona zostanie 31 stycznia.



Największa wartościowo będzie zaliczka od PKO BP: aż 1,6 mld zł (1,28 zł na akcję). Dzień dywidendy to 25 stycznia, a gotówka popłynie na konta akcjonariuszy 1 lutego. Generalnie w sektorze finansowym znajdziemy wielu hojnych płatników dywidend. Przy czym trzeba zaznaczyć, że tu możliwość wypłaty jest uzależniona nie tylko od decyzji walnego zgromadzenia, ale również od wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.