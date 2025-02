Producenci i przetwórcy tworzyw muszą jeszcze poczekać na ożywienie

Foto: Parkiet

Dodaje, że realizując plany rozwojowe związane z poszerzaniem oferty produktowej, KGL rozpoczął właśnie proces odbioru kolejnej linii do produkcji folii (ekstruder) z zamiarem rozpoczęcia przemysłowej produkcji jeszcze w I połowie tego roku. Równolegle instalowane będą urządzenia peryferyjne (linie), które umożliwią poszerzenie rynku odbiorców o małej i średniej wielkości firmy.

Wyzwaniem dla KGL-u jest utrzymanie w ryzach kosztów. – Najbardziej dotkliwy jest koszt pracy ludzkiej i spółka prowadzi szereg działań optymalizacyjnych na tym polu w celu zredukowania wpływu tego czynnika na możliwość osiągnięcia założonych celów budżetowych. Z uwagi na duży stopień finansowania działalności długiem utrzymujący się poziom stóp procentowych jest również w jakimś stopniu determinantą szybszego rozwoju – informuje Skibiński.

Odnosząc się do wprowadzanych w branży regulacji, przekonuje, że KGL jest przygotowany na ich skutki, zwłaszcza z obszaru stosowania recyklatów (ogólna nazwa surowców uzyskanych z recyklingu tworzyw). Spółka nie jest za to w stanie przewidzieć skutków ewentualnego spadku popytu na opakowania produkowane z recyklatów z uwagi na ich wyższą cenę. Jednocześnie ocenia, że system depozytowy dotyczący plastikowych opakowań, którego start został odsunięty do końca III kwartału 2025 r., powinien ułatwić dostęp do recyklatów.

Producentem opakowań z tworzyw sztucznych jest też Erg. Spółka po trzech kwartałach zanotowała 58,5 mln zł przychodów i 0,5 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku oznaczało to spadki odpowiednio o 22 proc. oraz o 85 proc. Grzegorz Tajak, prezes Ergu, ocenia, że to konsekwencja spadku popytu, zniżki eksportu związanego z sankcjami nałożonymi na Białoruś i niskich marż wynikających z niskiego popytu. Ponadto klienci coraz częściej warunkowali złożenie zamówień od obniżki ceny za oferowane opakowania. Co gorsza, taka sytuacja utrzymywała się zarówno w IV kwartale (wyniki całoroczne mają być opublikowane 3 kwietnia), jak i na początku tego roku.