PCC Rokita liczy na poprawę koniunktury gospodarczej

W tym roku kondycja finansowa grupy PCC Rokita mocno się pogorszyła. Co więcej, dziś niewiele wskazuje na to, aby końcówka roku miała być lepsza. Spółka zapytana o to, z którymi częściami działalności zarząd wiąże obecnie największe nadzieje na poprawę rezultatów, informuje, że liczy na ogólną poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie, a co za tym idzie, zwiększenie inwestycji w gospodarce i wzrost wydatków konsumentów.