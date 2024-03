PCC Exol więcej sprzedaje, ale mniej zarabia

Na otwarciu dzisiejszej sesji giełdowi inwestorzy handlowali akcjami PCC Exol po 2,96 zł, co oznaczało spadek ceny o 3,1 proc. Zniżka zapewne byłaby jeszcze większa, gdyby nie informacja o tym, że spółka zamierza podzielić się z akcjonariuszami ubiegłorocznym zyskiem. Zarząd rekomenduje, aby przeznaczyć do podziału 12,2 mln zł. Jeśli walne zgromadzenie to zaakceptuje, to na każda akcję przypadnie po 0,07 zł dywidendy. Dla porównania, w ostatnich trzech latach wynosiła ona kolejno (począwszy od ubiegłego roku): 0,1 zł, 0,12 zł oraz 0,17 zł. Rada nadzorcza obecną propozycję zarządu już pozytywnie zaopiniowała.

Negatywny wpływ na postrzeganie walorów PCC Exol mają za to rezultaty opublikowane za ubiegły rok. Wynika z nich, że kondycja finansowa grupy uległa znacznemu pogorszeniu. W tym czasie zanotowano 948,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 82,3 mln zł zysku EBITDA i 42,2 mln zł zysku netto. Wszystkie rezultaty spadły, odpowiednio o 20 proc., 53 proc. oraz 65 proc. Trzeba jednak pamiętać, że 2022 r. charakteryzował się w spółce rekordowymi wynikami finansowymi.

„W 2023 r. grupa zrealizowała wolumen sprzedaży wyższy o ponad 1 tys. ton względem roku 2022. Niestety obniżki cen na rynku przełożyły się negatywnie na poziom przychodów, a to z kolei na spadek marży na sprzedaży o 3,7 pkt proc.” - informuje zarząd PCC Exol w liście do inwestorów.

Największe wpływy kolejny raz przyniósł grupie biznes surfaktantów do zastosowań kosmetyczno-detergencyjnych. Mimo wyższej sprzedaży wolumenowej, zanotowano tu spadek przychodów. Zmalały też ceny. W najbliższych miesiącach zarząd spodziewa się stabilizacji lub lekkiego wzrostu popytu na oferowane w tym obszarze produkty. Z cenami nadal może być jednak słabo, gdyż cały czas konkurencja posiada niewykorzystane moce wytwórcze. Jednocześnie pogorszyć może się sytuacja na rynku surowców ze względu na trudne warunki w rejonie Kanału Sueskiego i tym samym możliwe opóźnienia w dostawach z kierunku azjatyckiego.

W biznesie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, grupa PCC Exol zrealizowała w ubiegłym roku wolumen sprzedaży podobny do 2022 r. Zmalały jednak ceny. W efekcie istotnie spadły wpływy. Spółka chwali się w tym biznesie rozpoczęciem budowy oferty dla przemysłu ceramicznego. Ponadto rozszerzono została asortyment dla branż: budowlanej, farb i lakierów, tekstylnej, agrochemikaliów i wydobywczej.