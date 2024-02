Azoty przeszacują wartość nowego zakładu w Policach

Niedawno Hyundai Engineering poinformowało, że chce podwyższenia wynagrodzenia o ponad 5,8 mln euro (25,3 mln zł). Ma to być suma odsetek za opóźnione płatności należne z tytułu osiągnięcia tzw. kamieni milowych określonych w umowie. Wcześniej Hyundai Engineering złożył propozycję wydłużenia terminu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia. Uzasadnił to m.in. problemami technicznymi wskazanymi we wcześniejszych dokumentach oraz dodatkowymi wydarzeniami z przełomu 2023 i 2024, które skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji. Azoty sceptycznie odniosły się do tych propozycji.