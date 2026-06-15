Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

One More Level poniżej granicy hossy

Tydzień temu producent gier poinformował, że jego najnowszy projekt – Valor Mortis – zadebiutuje na jesieni tego roku. W ciągu dwóch następnych sesji walory potaniały o 27 proc. Cena przełamała średnią kroczącą z 200 sesji przy wyraźnie podwyższonym obrocie. Skala spadku i pokonanie wsparcia zachwiało budownym od roku układem wzrostowym. Do końca tygodnia trwało odrabianie strat i w piątek kurs dotarł do granicy hossy. Jeśli nie zdoła jej przekroczyć, wzrośnie ryzyko zejścia poniżej wtorkowego dołka i testu długoterminowego wsparcia przy poziomie 2 zł.