Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Budimex wraca nad granicę hossy

Perspektywa zwiększonych, rządowych wydatków infrastrukturalnych, związana z kwiestami geopolitycznymi, napędzała w minionym tygodniu budowlaną spółkę. Notowania wzrosły o blisko 8 proc. i po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku znalazły się – w cenach zamknięcia – powyżej średniej kroczącej z 200 sesji. Kurs wrócił zatem nad umowną granicę hossy, co z technicznego punktu widzenia zwiększa szanse na trwalsze przesilenie. Najbliższy opór to 615 zł. Jego przebicie powinno otworzyć drogę do okrągłych 700 zł. Wsparcia wyznacza strefa między średnimi z 200 i 50 sesji.