Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Rynkowi obligacji stuknęło 15 lat. Był to okres burzliwy, gdzie obserwowaliśmy dobre i złe momenty. Inwestorzy indywidualni momentami zachłystywali się obligacjami korporacyjnymi, by w innych czasach obchodzić je szerokim łukiem. Wydaje się jednak, że ostatnie kilka lat to już marazm i trochę brak pomysłu na to, co z tym rynkiem zrobić. Zastanówmy się zatem, co dalej.