Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Od końca stycznia kurs akcji spożywczej spółki znajduje się w układzie korekty. Jej rozmiar jest niepokojący, tydzień temu notowania znalazły się bowiem o włos od średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy hossy. Cena zawróciła, a w minionym tygodniu testowała już szybszą, 50-sesyjną średnią. Stronę popytową wspierały pozytywne wieści ze spółki. Emitent podał wyniki za 2023 r., w tym prawie 355 mln zł przychodów, podczas gdy w 2022 r. to było 329 mln zł. Ponadto spółka zamierza wypłacić rekordową dywidendę w wysokości 75 gr na akcję. Przebicie szybszej średniej może otworzyć drogę na szczyt. Wolniejsza średnia pozostaje wsparciem (obecnie 17,45 zł).

Shoper podszedł pod ważny poziom oporu

Dostawca narzędzi e-commerce był gwiazdą słabej, czwartkowej sesji. Jego akcje podrożały o 15 proc. przy wyraźnie podwyższonym obrocie. Powód? Spółka pokazała lepsze od oczekiwań wyniki za I kwartał tego roku. Przychody wyniosły 44,2 mln zł wobec 35,1 mln rok wcześniej. Ponadto prezes w wywiadzie zarysował optymistyczne perspektywy na cały rok. Na wykresie pojawiła się długa biała świeca i cena zbliżyła się do ważnego oporu w okolicy 39 zł, który blokuje popyt od blisko dwóch lat. Jeśli uda się go przebić, będzie to potencjalny sygnał długoterminowego przesilenia.