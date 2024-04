Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Ostatni, marcowy dzień handlu przyniósł solidne zwyżki na GPW. WIG20 poszedł w górę o 1,7 proc. do 2436,05 pkt. Średnie spółki zyskały 0,8 proc., małe 0,7 proc. Widać było strojenie okien pod wyniki kwartalne czy też miesięczne. Obroty poszły w górę o 37 proc. do 1,57 mld zł. Co dalej z notowaniami w Warszawie?