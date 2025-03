Kontrolowana przez Mariusza Tuchlina grupa w 2024 r. wypracowała, według wstępnych szacunków, 1,4 mld zł przychodów, o 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Mimo to zyski lekko wzrosły: EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) o 1,4 proc., do 134 mln zł, a netto o 2 proc., do 92 mln zł. Sprawozdanie finansowe ukaże się 25 kwietnia.

Po trzech kwartałach ub.r. grupa raportowała 975 mln zł przychodów (w tym 713 z generalnego wykonawstwa) i 60 mln zł zysku netto.

Dekpol na trzech nogach. Stabilny portfel zamówień budowlanych

- Jesteśmy zadowoleni z wyników, są one zbliżone do ubiegłorocznych, rekordowych rezultatów, mimo że rynek nie sprzyjał, był wymagający i zmienny. W takich okolicznościach dobrze sprawdza się nasza strategia polegająca na dywersyfikacji działalności operacyjnej – wskazał prezes Tuchlin.

Grupa zajmuje się generalnym wykonawstwem, kontroluje dewelopera mieszkaniowo-hotelowego oraz fabrykę osprzętu do maszyn budowlanych. - Dzięki trzem głównym filarom biznesowym grupa rozwija się stabilnie i utrzymuje bezpieczną sytuację finansową oraz ma zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Solidny portfel zamówień w segmencie generalnego wykonawstwa, postawione na ten rok cele segmentu deweloperskiego oraz dalsza poprawa sytuacji operacyjnej w Dekpolu Steel, dają nam solidne przygotowanie na różne możliwe scenariusze rynkowe, z jakimi będziemy mieć do czynienia w kolejnych kwartałach – powiedział Tuchlin.