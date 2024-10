O 11 proc., do 4,3 tys. pkt., odbił w ciągu miesiąca indeks WIG-nieruchomości. To zasługa głównie deweloperów mieszkaniowych – w ostatnich tygodniach ton nadawały Archicom i Murapol, a sięgając wzrokiem bardziej wstecz Dom Development i Develia. Zupełnie inaczej zachowują się kursy deweloperów związanych głównie z nieruchomościami komercyjnymi, przede wszystkim biurowymi. Cavatina, Polski Holding Nieruchomości, BBI Development oraz spółki zagraniczne: Warimpex i Immofinanz notują konsekwentny zjazd wyceny (przy czym Cavatina i PHN zaangażowane są też w mieszkaniówkę). Wyjątkami potwierdzającymi regułę są Echo Investment i GTC.

Uwagę zwraca spadek notowań większości obligacji Cavatiny i Ghelamco na Catalyst lekko poniżej wartości nominalnej mimo tego, że papiery te oferują wysokie kupony.

Czytaj więcej Obligacje Rośnie zadłużenie deweloperów komercyjnych Wzrostowi wskaźników zadłużenia towarzyszy spadek wskaźników płynności. Obligacje niektórych przedstawicieli tej grupy emitentów w niewielkim stopniu skorzystały na hossie i ich papiery trzymają się w pobliżu nominalnych wartości.

Jak wynika z szacunków Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, na największym biurowym rynku w Polsce – warszawskim – w III kwartale br. wynajęto 176,1 tys. mkw. powierzchni, przede wszystkim w strefach Centrum, Służewiec oraz Jerozolimskie. To wynik względnie stabilny kwartał do kwartału i rok do roku. 56 proc. umów stanowiły nowe umowy, 26 proc. renegocjacje, 7 proc. ekspansje, a 11 proc. powierzchnie wynajęte na użytek własny właściciela. W ciągu dziewięciu miesięcy br. wynajęto w Warszawie 494 tys. mkw. biur, o 1 proc. mniej niż rok wcześniej, ale i o 19,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.

W III kwartale br. deweloperzy oddali na warszawskim rynku 11,2 tys. mkw. powierzchni. Na nową podaż złożyły się trzy projekty, w tym dwa etapy kompleksu Bohema Offices na Pradze – to inwestycja w ramach projektu mixed-use Bohema realizowanego przez notowanego na Catalyst dewelopera OKAM oraz AFI Europe.