Oznacza to, że wynik jest słabszy od średniej oczekiwań analityków. Ci spodziewali się bowiem, że grupa wypracuje w II kwartale około 200 mln zł zysku netto. Przychody spółki ukształtowały się z kolei na poziomie 382,1 mln zł, zaś koszty działalności operacyjnej wyniosły 205,4 mln zł. W całym I półroczu firma zarobiła na czysto 463 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej było to 421 mln zł. Przychody wzrosły z 830,7 mln zł 938,1 mln zł.

Ponad 100 tys. nowych klientów w XTB

W II kwartale firmie udało się pozyskać 102,6 tys. nowych klientów. W całym I półroczu było to 232,3 tys. wobec 167,2 tys. w I połowie 2023 r. Liczba aktywnych klientów na koniec I półrocza wzrosła do 462,8 tys. - Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Działania te wspierane są i będą przez szereg inicjatyw, między innymi wprowadzenie nowych produktów czy też akcje promocyjne. Ambicją zarządu w 2024 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 65-90 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań grupa pozyskała w pierwszym kwartale 2024 r. łącznie 129,7 tys. nowych klientów, a w II kwartale br. 102,6 tys. nowych klientów. Z kolei w lipcu 2024 r. zostało pozyskanych 36,2 tys. nowych klientów — czytamy w raporcie XTB.

Plany XTB na kolejne miesiące

Kolejne miesiące w XTB mają upłynąć pod znakiem dalszych działań marketingowych oraz wprowadzania nowych produktów do oferty. - W II kwartale 2024 r. podpisana została umowa z nowym ambasadorem, który pojawi się w reklamach XTB jeszcze w tym roku. Po raz kolejny XTB stawia na współpracę z uznanym sportowcem światowej klasy, którego profile w mediach społecznościowych obserwuje ponad 120 milionów ludzi z całego świata — wskazuje XTB, chociaż nie podaje dokładnie o kogo chodzi.

Co z nowymi produktami? - Pod koniec września 2024 r, oferta pasywnego inwestowania zostanie wzbogacona o obligacje. Klienci XTB zyskają dostęp do kolejnej klasy instrumentów – zarówno obligacji skarbowych (emitowanych przez takie kraje jak Polska, USA czy Niemcy), jak i korporacyjnych, których emitentami są renomowane, globalne przedsiębiorstwa o relatywnie stabilnym ratingu (od AAA do BBB-). Dzięki wykorzystaniu mechanizmu analogicznego jak w przypadku akcji ułamkowych, inwestowanie w obligacje będzie dostępne już od niewielkich kwot- podkreśla XTB. Na przełomie III i IV kwartału mają w ofercie pojawić się także konta IKE. Na tym jednak nie koniec. - Pod koniec 2024 r. planowane jest dodanie do oferty produktu, dzięki któremu Spółka ma szansę stać się kompleksowa platformą do codziennego zarządzania finansami. Wirtualny portfel wraz z multi walutową kartą umożliwią klientom korzystającym z aplikacji mobilnej XTB dokonywanie płatności i przelewów, transakcji kartowych czy wymianę walut. Wartością dodaną będzie możliwość natychmiastowych płatności pomiędzy wszystkimi kontami w XTB. Powiadomienia w czasie rzeczywistym zapewnią natomiast pełną kontrolę wydatków. W 2025 r. i w kolejnych latach, XTB planuje dalsze wzbogacanie swojej oferty produktowej — podkreśla broker.