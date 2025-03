Alior Bank miał 615,1 mln zł zysku netto, 22,3% ROE w IV kw. 2024 r.

"W samym IV kw. 2024 r. zysk netto Alior Banku wyniósł 615 mln zł, oznacza to wzrost o 5% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. W całym ub. roku bank wypracował zysk netto na poziomie 2,4 mld zł. Przychody ogółem w omawianym czasie wyniosły 6,06 mld zł, a w samym IV kwartale sięgnęły 1,545 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W IV kw. 2024 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 312 mln zł wobec 1 289,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 221,1 mln zł wobec 250,7 mln zł rok wcześniej, podano w prezentacji.

W całym 2024 r. bank odnotował 2 445,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 2 030,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 183,71 mln zł wobec 4 772,37 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 867,01 mln zł wobec 857,51 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo niższego niż w 2023 r. poziomu rynkowych stóp procentowych wynik odsetkowy banku wzrósł w 2024 r. o 9% r/r. Było to możliwe głównie dzięki spadkowi kosztów finansowania oraz niższym kosztom transakcji zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Pomimo trwającej presji inflacyjnej, która spowodowała wzrost kosztów działania w 2024 r. o 7% r/r, bank obniżył kluczowy miernik efektywności kosztowej, tj. wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do 34,9%, co oznacza poprawę o 0,2 pkt proc. r/r. Cieszy również utrzymanie bardzo wysokiego poziomu wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE), który w 2024 r. wyniósł 23,9%" - powiedział wiceprezes Zdzisław Wojtera, cytowany w komunikacie.